Sagan znovu bavil divákov. Cyklistika je iná, kedysi by líder víťazstvo nechal súperovi

LA PLANCHE DES BELLES FILLES, BRATISLAVA. Je to nemilosrdný kopec. Nikoho nešetrí a percentá sklonu presahujú miestami 20 percent. Pre predstavu je to takmer akoby ste kráčali po schodoch. Miesto toho však musíte v takom sklone šliapať do pedálov na bicykli.

La Super Planche des Belles Filles je lyžiarske stredsko vo Vogézach a organizátori Tour sa do tohto kopca zamilovali. Prvý raz ho na trase Tour použili pred desiatimi rokmi. Odvtedy je na trase už šiesty raz.

A zatiaľ tu vyhrávali hlavne veľkí šampióni – Christopher Froome, Vincenzo Nibali, Fabio Aru a Tadej Pogačar.