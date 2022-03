Prvý Rus sa vzdal reprezentácie. Bude súťažiť za Francúzsko

"Vo Francúzsku som vyrástol, vzdelával sa, tam som si zamiloval cyklistiku a začal súťažiť. Tu sa cítim ako doma," vysvetľoval Sivakov.

"Chcel som sa dostať do francúzskeho tímu a podal som žiadosť. Vzhľadom na to, čo sa deje na Ukrajine som to chcel čo najviac urýchliť."

Ruskú agresiu na Ukrajine odsúdil. "Som zásadne proti vojnovému konfliktu. Dúfam, že v jeho skoré ukončenie. Chcel by som vyjadriť podporu všetkým Ukrajincom," dodal.

Za Francúzsko na OH v Paríži

V dôsledku konfliktu na Ukrajine Medzinárodná cyklistická únia zakázala súťažiť všetkým tímom s ruskou licenciou, zrušila podujatia v Rusku a Bielorusku, či vylúčila národné tímy oboch krajín z medzinárodných súťaží.

Ruskí cyklisti však naďalej môžu jazdiť na podujatiach, ale pod neutrálnou vlajkou.