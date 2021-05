Bardejov cíti krivdu aj v mužskom futbale. Nastúpi v protestných tričkách?

„Nebudem sa sťažovať na to, že nás rozhodcovia poškodili v Dubnici nezmyselnou jedenástkou. Je to naša chyba, že sme si body nedokázali uhrať a všetko závisí od posledného zápasu.

Ak by sme hrali v sobotu, asi by Žilinčania nedali do béčka toľko hráčov z áčka, lebo to má svoj zápas,“ myslí si prezident Partizána Bardejov Stanislav Soroka.

Bardejovčania zvažujú protest a uvažujú nad tým, že na zápas v Žiline by nastúpili v tričkách, ktorým vyjadria podporu hráčkam svojho klubu.