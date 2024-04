Vážení fanúšikovia Niké ligy! V skupine o udržanie hostia Michalovce Banskú Bystricu. Zápas sa odohrá na Mestskom futbalovom štadióne v Michalovciach. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:30. Hlavným arbitrom tohto stretnutia bude Peter Kráľovič.



MFK Zemplín Michalovce

Zverenci Františka Straku sa nachádzajú na 11. mieste tabuľky s 21 bodmi a bilanciou 4-9-15. Preto o motiváciu núdza nebude, keďže strácajú na 10. Košice iba 3 body. V poslednom zápase sa Michalovce stretli so Skalicou, ktorej podľahli 1:3. Medzi kľúčových hráčov domácich patria Danko, Magda či Dzotsenidze.



Dukla Banská Bystrica

Dukla sa nachádza s pohodlným 8-bodovým náskokom na čele skupiny o udržanie. Dukla má momentálne 47 bodov a ich bilancia je 13-8-7. V poslednom zápase nastúpili na pôde Zlatých Moraviec, kde bodovali naplno a zvíťazili 1:0. Medzi kľúčových hráčov patria Hruška, Willweber či tretí najlepší strelec ligy Martin Rymarenko. Do zápasu ešte pravdepodobne nezasiahne Róbert Polievka, ktorého trápilo zranenie zadného stehenného svalu.



V posledných piatich vzájomných stretnutiach zvíťazila Dukla tri zápasy a Michalovce dva. Naposledy vyhrali Michalovce najtesnejším rozdielom 1:0.



Spravia zverenci Františka Straku ďalší dôležitý krok k záchrane alebo to bude povinná jazda Banskej Bystrice ?