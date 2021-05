Bolo mi ľúto Žilinčanov, priznal mladý Weiss. Tak si im pomohol, reagoval otec

BRATISLAVA. Pred záverečným hvizdom si podal ruky s kolegom a pobral sa do útrob štadióna. K svojim zverencom sa nepripojil ani počas slávnostného ceremoniálu.

Zverenci Pavla Staňa však podali proti favoritovi heroický výkon. Sto minút hrali bez vylúčeného Jána Minárika, ale so Slovanom držali krok.

„Z fyzickej stránky to bol jeden z najnáročnejších zápasov v živote. Tie dáta budú neuveriteľné,“ poznamenal po stretnutí tréner Žiliny Pavol Staňo.

„My to oslávime aj za vás, pán tréner,“ ubezpečoval ho jeho syn Vladimír Weiss mladší. „O tom nepochybujem,“ rozosmial kouč celú sálu pohotovou replikou.

„Bol som tu na jeden zápas. Bolo by to neetické,“ vysvetľoval, prečo sa nezúčastnil na záverečnom ceremoniáli. Novinárom zdôrazňoval, že na oslavy si nepotrpí, päť minút po zápase už bol v sprche.

„Našiel som si k nemu cestu a on mi dôveru opláca. Uvidíme, ako dlho mu to vydrží,“ komentoval výkon Hentyho Weiss.

Lopta sa v šestnástke dotkla ruky Jakuba Kiwiora. „Loptu som nevidel, no možno som cítil nejaký šuch,“ uviedol po stretnutí poľský hráč.

Slovan aj v predošlých dvoch ligových zápasoch proti Žiline v závere kopal penaltu. „Človek si zvykne. Je to neskutočná smola,“ sucho poznamenal tréner Pavol Staňo.

„Hráči boli veľmi dobre nastavení, aj počas predzápasovej motivačnej prípravy sme im ukázali góly v 90., či v 120. minúte. Veril som, že to ešte dokážeme zvrátiť,“ vravel žilinský tréner Pavol Staňo.

Žilina sa stále nevzdávala, no vyrovnanie v závere neprišlo.

Výkon Žiliny ocenili aj slovanisti. „Išiel som im pogratulovať do kabíny. Boli tam aj slzy, ale tak to má byť. Ukázali veľkú emóciu i kvalitu,“ vyhlásil uznanlivo Weiss.

Jeho syn sa vyjadril v podobnom duchu: „Keby sa trošku z tej výhry dalo dať aj im, ja by som im to prial. Bolo mi tých chlapcov úprimne ľúto.“

„Bolo ti ich ľúto, tak si im trošku pomohol,“ neodpustil si uštipačnú poznámku Vladimír Weiss starší.

Žilina má ešte šancu v baráži

Double Slovana znamená, že o štvrtú miestenku do európskych pohárov sa bude hrať baráž medzi klubmi, ktoré sa umiestnia na štvrtej až siedmej priečke ligy.

Žilinčania tak budú mať aj tretiu šancu, aby sa dostali do Európy.

„Pôjdeme do tých zápasov naplno. Či to bude stačiť na postup, neviem, ale do každého zápasu pôjdeme vyhrať. Toto mužstvo má charakter,“ vyhlásil Staňo.