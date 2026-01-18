Rexová skončila v zjazde dvakrát na pódiu. V super-G jej zas tesne ušlo

Slovenská reprezentantka v paralyžovaní Alexandra Rexová.
Slovenská reprezentantka v paralyžovaní Alexandra Rexová.
Rexovej patrí v priebežnom hodnotení SP štvrtá priečka s 530 bodmi.

Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová vybojovala na podujatí Svetového pohára (SP) v rakúskom Saalbachu dvakrát tretie miesto v zjazde.

Okrem toho sa 20-ročnej Slovenke spolu s navádzačkou Sophiou Polák podarilo získať v kategórii zrakovo znevýhodnených dve štvrté miesta v super-G.

Zo Slovákov sa v Saalbachu predstavil ešte Miroslav Haraus, zo zjazdu vybojoval s navádzačom Marošom Hudíkom dve štvrté miesta a na rovnakej pozícii sa umiestnil aj v super-G.

Tridsaťdeväťročnému reprezentantovi patrí s 380 bodmi medzi zrakovo znevýhodnenými priebežné štvrté miesto v poradí SP.

