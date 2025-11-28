Farkašová vyhrala anketu Paralympionik 30-ročia. Bodka za mojou kariérou, hovorí

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenského paralympijského výboru (SPV) sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie Paralympionika 30-ročia.
Prvé miesto v ankete získala reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Henrieta Farkašová, držiteľka 14 paralympijských medailí a 20 cenných kovov z majstrovstiev sveta.
Na druhom mieste sa umiestnil paraalpský lyžiar Jakub Krako, desaťnásobný medailista zo zimných paralympijských hier.
Tretia bola parastrelkyňa Veronika Vadovičová, najúspešnejšia reprezentantka Slovenska na letných paralympijských hrách.
Tridsaťdeväťročná Farkašová zanechala v slovenskom športe významnú stopu. Jej prínos nedávno ocenil aj prezident Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) Andrew Parsons, ktorý ju nazval „Kráľovnou snehu“.
Historicky najúspešnejšia športovkyňa
Z radov zdravotne znevýhodnených ide o historicky najúspešnejšiu športovkyňu Slovenska, v roku 2019 ju IPC vyhlásil za najlepšiu paralympioničku sveta a získala aj prestížne ocenenie Laureus World Sports Award.
„Myslím si, že toto ocenenie, ktoré mapuje celú moju cestu, je taká bodka za mojou kariérou. Veľmi sa z neho teším. Pravdupovediac, keď som bola dieťa, tak mojím jediným snom bolo môcť sa realizovať v tom, čo ma baví naplno a bez obmedzení.
Počas detstva som mala veľa obmedzení, ako podceňovanie, prehliadanie atď. Potom prišiel zlom v mojom živote, keď som sa dostala k paralympijskému športu. V lyžovaní som sa úplne našla, pre mňa to bola láska na prvé zošuchnutie, naozaj taká srdcová záležitosť. Pre lyžovanie som žila a dýchala.
Môj sen sa splnil tým, že som mohla lyžovať. Toto všetko bolo pre mňa len ďalším bonusom, ktorý bol hlavne výsledkom toho, že som to celé robila naozaj srdcom, radosťou a vášňou,“ povedala pre TASR Farkašová na margo ocenenia.
Pri štyroch účastiach na paralympijských hrách (2010, 2014, 2018, 2022) vybojovala pre Slovensko celkovo 14 medailí – 11x zlato, 2x striebro a 1x bronz.
V Pjongčangu 2018 sa dokonca s piatimi cennými kovmi stala najúspešnejšou športovkyňou z pohľadu získaných medailí. Už aj tak bohatá zbierka úspechov mohla byť ešte výraznejšia, pri svojej premiére na hrách 2006 ju však klasifikátori nepustili do súťaže.
Získala celkové prvenstvá vo Svetovom pohári, vďačiť za to môže navádzačom Natálii Šubrtovej a Michalovi Červeňovi.
Úspešné ťaženie Slovenska v paraalpskom lyžovaní dopĺňal momentálne 35-ročný Jakub Krako. Prvého pódiového umiestnenia sa dočkal na ZPH 2010, pri štyroch účastiach na ZPH získal zhodne päťkrát zlato a striebro.
Práve vo Vancouveri to bola zo slovenského pohľadu historicky prvá zlatá medaila, na ktorú nadviazal úspechmi na svetových šampionátoch a podujatiach Svetového pohára. „Samozrejme, je to veľmi emotívne, lebo človek toho zažil veľa.
Lyžovanie bolo mojím celým životom, medaily boli takou čerešničkou, pretože cesta za nimi bola náročná, ale užíval som si to. Byť na druhom mieste na Paralympionikovi 30-ročia - pre mňa je to obrovské víťazstvo. Som na to hrdý.
Žil som celú dobu tak, že som sledoval štvorročný cyklus. V športe sa nedá uspokojiť tým, čo bolo, pretože za každým rohom je ďalšia výzva a konkurencia nikdy nespala. Vďaka tomu som aj mal také konzistentné výsledky, za čo som veľmi rád.
Vancouver bol takým zlomovým momentom a vrcholom, rok predtým sa mi prvýkrát podarilo vyhrať titul majstra sveta a odvtedy to išlo.
Odštartovali tým iné sféry môjho športového života. Kemp Hľadáme talenty bol súčasťou môj celého života, vždy som sa na ňom zúčastňoval a snažil som sa deti motivovať. Teraz som rád, že to môžem organizovať.
Pustil som sa aj do funkcionárskej roboty, som predsedom Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov,“ ohliadol sa Krako za svojou športovou kariérou a priblížil svoju aktuálnu životnú situáciu.
Stále aktívnou reprezentantkou Slovenska a jednou zo svetovo najlepších parastrelkýň je Veronika Vadovičová. Pri siedmich účastiach na PH si vystrieľala celkovo osem medailí – 5x zlato, 2x striebro, 1x bronz.
Stanovila viacero svetových rekordov
Na svojom konte má tiež úspechy na majstrovstvách Európy a sveta, k tomu stanovila viacero svetových rekordov. Významnú stopu zanechala aj v spoločenskom živote, napríklad ako držiteľka Krištáľového krídla.
„Pre moje športové povinnosti som sa nemohla zúčastniť na slávnostnom vyhlásení, čo ma naozaj veľmi mrzí. Veľmi si cením moje tretie miesto v silnej konkurencii našich paralympijských športovcov.
Blahoželám oceneným. Teším sa, že mám za sebou takú silnú organizáciu, akou je SPV a Športové centrum polície, ktoré mi vytvárajú také podmienky, aby som mohla úspešne reprezentovať našu krajinu.
Budúci rok nás čakajú majstrovstvá sveta, ktoré budú prvou nominačnou súťažou na paralympijské hry 2028 v Los Angeles.
Držte mi palce, aby sa mi splnilo to, čo mám naplánované. Želám všetko najlepšie mojim športovým kolegom,“ uviedla Vadovičová prostredníctvom videoodkazu.
Paralympionik 30-ročia – výsledky
(v zátvorke bilancia z PH alebo ZPH):
1. Henrieta Farkašová – paraalpské lyžovanie (11x zlato, 2x striebro, 1x bronz)
2. Jakub Krako – paraalpské lyžovanie (5x zlato, 5x striebro)
3. Veronika Vadovičová – parastrelectvo (5x zlato, 2x striebro, 1x bronz)
4. Ján Riapoš – parastolný tenis (5x zlato, 1x, striebro, 1x bronz)
5. Jozef Metelka – paracyklistika (4x zlato, 2x striebro, 1x bronz)
6. Samuel Andrejčík – boccia (3x zlato, 1x bronz)
7. Rastislav Revúcky – parastolný tenis (2x zlato, 1x striebro)
8. Michaela Balcová – boccia (2x zlato)
9. a 10. Alena Kánová a Ladislav Gáspár – parastolný tenis (1x zlato, 2x striebro, 2x bronz)