Slováci chcú zabojovať o rozšírenie medailovej zbierky. Najväčšou nádejou paraalpská lyžiarka

Celkovo 30 športovcov v šiestich športoch bude hájiť slovenské farby na XIV. Zimných paralympijských hrách (ZPH) v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. - 15. marca).
Z pohľadu čísel ide o najväčšiu výpravu Slovenska na takomto podujatí a aj napriek postupnej generačnej obmene sú samotní športovci pripravení zabojovať o rozšírenie medailovej zbierky na ZPH.
„Obojživelníkom“ bude Alex Lajtman, ktorý sa predstaví nielen v parabežeckom lyžovaní, ale aj v parabiatlone.
Aktuálna sezóna je pomerne úspešná
„Prípravu na ZPH hodnotím veľmi pozitívne, podarilo sa nám bez väčších komplikácií absolvovať všetky sústredenia a tréningy, ktoré sme mali na pláne. Aktuálna sezóna je tiež pomerne úspešná, v oboch športoch sme si vybojovali priame miestenky. V biatlone sme mali na to len šesť pretekov, prvé tri nevyšli úplne podľa predstáv.
Sme radi, že to teda vypálilo tak, ako malo a sme dobre pripravení na ZPH. Veríme, že forma vygraduje,“ povedal pre TASR Lajtman.
Zaujímavosťou v prípade 22-ročného reprezentanta je, že pôvodne sa venoval paraalpskému lyžovaniu, ale napokon odštartoval v podstate od bodu nula a výsledkom je účasť v dvoch zo šiestich športov na ZPH 2026: „Znamená to pre mňa veľmi veľa. Keď som sa v roku 2023 rozhodol, že s týmto začnem, tak som sa celý rok v podstate zoznamoval s lyžami a nebol som na žiadnych pretekoch.
Len v posledných dvoch rokoch som sa začal systematicky pripravovať. Bolo náročné, že nebol čas na riešenie techniky alebo hranie sa s lyžami, bolo potrebné sa čo najrýchlejšie dostať na požadovanú úroveň.
Tri roky sa zdá ako dlhá doba, ale museli sme sa kvalifikovať na Svetový pohár v parabežeckom lyžovaní.
Kvôli tomu sme museli cestovať na preteky na Ukrajinu, kde už v tom čase bola vojna, takže bolo to dosť hektické. Je to pre nás obrovský úspech, že sme sa za taký krátky čas dostali niekam. Dúfam, že budem aj pre ostatných motiváciou. Keď si niekto na Slovensku vyberie šport, ktorý nikto nerobí, tak to neznamená, že sa nemôže kvalifikovať alebo v ňom neuspieť.“
Z pohľadu štartov by malo ísť o najaktívnejšieho slovenského zástupcu na podujatí v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Ambície sú vysoké
„Ideálny scenár a plán je ísť všetky disciplíny, tri štarty v biatlone a tri štarty v bežeckom lyžovaní. Všetko bude závisieť od zdravotného stavu, ktorý je zatiaľ dobrý. Za dva týždne tam bude na telo veľká záťaž, takže uvidíme, ako to moje telo prijme.
Podľa toho sa rozhodneme, či nejaké preteky vynecháme. Ambície sú vysoké. Veríme, keď pretavíme našu snahu, ktorú sme tri roky budovali, tak je minimálne možné sa v jednej disciplíne zmestiť medzi najlepšiu osmičku.
Urobíme všetko pre to a necháme sa prekvapiť, v ktorej disciplíne to bude. Chceme ukázať to najlepšie v nás a uvidíme, na čo to bude stačiť,“ doplnil Lajtman.
VIDEO: Tlačovka pred ZPH 2026
Podľa viacerých vyjadrení patrí k hlavným kandidátom na zisk cenného kovu paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová. Na ZPH 2022 v Pekingu si už vybojovala zlato v super-G a bronz v slalome.
Predstavím sa vo všetkých piatich disciplínach
„Sezóna bola veľmi pestrá a poctivá. Boli sme celkovo približne 80 dní na snehu, mimo pretekových dní. Vo Svetovom pohári sme sa nezamerali úplne na zisk glóbusu, ale absolvovali sme všetky preteky v rýchlostných disciplínach. Myslím si, že táto taktika bola veľmi dobre zvolená. Predstavím sa vo všetkých piatich disciplínach na ZPH 26.
Je výhoda vedieť, že čo ma čaká, ale som človek, ktorý má radšej ako keby neznámejšie prostredie. Som staršia, mám iný tím, nový kopec, všetko je iné a je za tým iný príbeh teraz. Ciele a méty mám najvyššie - pódiové umiestnenia.
Paralympiáda je päť dní za štyrikrát 365 dní v roku, päť šancí na úspech. Idem tam podať čo najlepší výkon, celý tím makal ako nikdy,“ povedala pre TASR Rexová.
Už na svojej šiestej ZPH sa predstaví Miroslav Haraus, celkovo má vo svojej zbierke sedem medailí z týchto podujatí (1x zlato, 1x striebro a 5x bronz):
„Príprava bola veľmi intenzívna, všetko smerovalo k čo najlepšej príprave, aby sme pretekmi a tréningami naberali istotu a výkony sa zlepšovali. Výsledky počas sezóny sa zlepšovali. Myslím si, že sme urobili všetko, čo sa dalo a čo sme chceli.
Štartovať budem vo všetkých disciplínach, ktoré sú na programe v paraalpskom lyžovaní, keďže mám splnené všetky kritériá na štart. Cieľom je podať dobrý výkon, keď si je toho športovec vedomý, tak vie urobiť aj pekné umiestnenie.“
Premiérovo sa v Taliansku predstaví Adam Krupa v oboch parasnoubordingových disciplínach - kros a banked slalom.
„Kľúčové momenty v príprave na ZPH boli preteky, na ktorých sa simuluje reálna jazda a reálne podmienky s jazdcami. Bohužiaľ, po návrate z USA som mal zranené rameno, tak pár týždňov pred ZPH som musel mať trochu pauzu.
Ambície na ZPH sú skromnejšie, nemám prehnané očakávania. Môj cieľ je dostať sa do prvej desiatky v oboch disciplínach. V banked slalome to bude ťažšie, v krose hrá určitú rolu šťastie. Čelím skúseným tímom so širokým organizačným tímom, ja som absolvoval všetky preteky sám,“ prezradil slovenský zástupca v parasnoubordingu.
Štvrtú účasť v rade si vybojoval zmiešaný tím curlerov na vozíku, pred štyrmi rokmi obsadila slovenská zostava štvrtú priečku. V Taliansku nastúpia na deväť duelov a na základe dosiahnutých výsledkov sa rozhodne, či sa zapoja do bojov o medaily.
Bude to dlhý a náročný turnaj
„Príprava bola kvalitná, krátka a intenzívna. Veľmi veľa hodín sme boli za posledné dva mesiace na ľade, takže som zvedavý, či sme natrénovali viac ako súperi.
V priebehu roka sa s nimi veľmi nestretávame, nevideli sme ich od marca 2025. Bude to dlhý a náročný turnaj,“ vyjadril sa člen slovenského tímu Radoslav Ďuriš.
Druhýkrát sa na ZPH predstaví reprezentačné družstvo v parahokeji, svoju účasť si úspešne vybojovalo na novembrovom kvalifikačnom turnaji v nórskom Jessheime.
VIDEO: Dráb pred odchodom na ZPH
„Po úspechu v Nórsku sme si poriadne ani nevydýchli. Vedeli sme, že nás opäť čaká tvrdá príprava na ZPH. Do nej sme začlenili nielen hráčov, ktorí idú na ZPH, ale aj nováčikov kvôli motivácii.
Tím sa pripravoval zodpovedne, vyvrcholením bol medzinárodný turnaj v Turíne. Odohrali sme tam zápasy s mužstvami, ktoré budú na ZPH. Parahokej je obrovská svetová rodina.
My vieme, keď niekto skončí alebo príde, či sa úroveň zlepší alebo zhorší. O všetkých tímoch vieme v podstate všetko, aj o konkrétnych hráčoch. Všetko lepšie ako siedme miesto bude pre nás obrovským úspechom, to je našim cieľom,“ dodal vedúci reprezentácie Slovenska v parahokeji Miroslav Dráb.