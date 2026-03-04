Koľko medailí získalo Slovensko? Rexová a Haraus môžu pridať ďalšie cenné kovy

Na XIV. Zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. - 15. marca) bude mať Slovensko premiérovo zastúpenie vo všetkých športoch a možnosť rozšíriť doterajšiu bohatú medailovú zbierku.
Slovensko debutovalo na ZPH v roku 1994 a hneď získalo päť cenných kovov. Z 11-člennej výpravy najvýraznejšie vynikol paraalpský lyžiar Jozef Miština, ktorý sa postaral o zisk štyroch (3x striebro a 1x bronz) z celkových piatich medailí. K nemu sa pridala v rovnakom športe bronzová Marcela Mišunová.
Aj na ďalších ZPH nezostala slovenská výprava s prázdnymi rukami, ale na zlatú radosť si musela vyčkať až do Vancouveru v roku 2010.
O historický okamih sa postaral v mužskom slalome Jakub Krako, spoločne si s ďalšou zástupkyňou v paraalpskom lyžovaní Henrietou Farkašovou napokon na kanadských svahoch vybojovali zhodne po tri zlaté medaily.
Celkovo si z Vancouveru odnášalo Slovensko 11 cenných kovov (6-2-3) a štvrté miesto v medailovej bilancii.
Najúspešnejšími boli z pohľadu medailovej bilancie hry v Pjongčangu 2018, reprezentanti Slovenska si tiež vybojovali 11 „placiek“, len s krajším odleskom (6-4-1). Henrieta Farkašová získala s navádzačkou Natáliou Šubrtovou štyrikrát zlato, k nej sa s prvenstvom pridali Jakub Krako a Miroslav Haraus.
Posledné ZPH sa uskutočnili v „covidových“ časoch v roku 2022 v Pekingu, lúčiaca sa Henrieta Farkašová rozšírila už tak bohatú medailovú zbierku o ďalšie dve prvé miesta a celkovo sa tak jej súčet cenných kovov na ZPH zastavil na čísle 14 (11-2-1). Do dnešného dňa je tak najúspešnejšou reprezentantkou Slovenska.
Príjemným prekvapením bola zároveň zlatá medaila nastupujúcej generácie v tomto športe, vtedy ešte len 16-ročnej Alexandry Rexovej, na ktorú nadviazala ešte bronzom na tomto podujatí.
Pred ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo je medailový súčet Slovenska na hodnote 61. Drvivá väčšina pódiových umiestnení sa udiala v paraalpskom lyžovaní (57 medailí), okrem toho sa z cenných kovov radovali zástupcovia v parabiatlone Miroslav Jambor, Marián Baláž, Jozef Mesik (celkovo 2x striebro a 1x bronz) a parabežeckom lyžovaní Vladimír Gajdičiar (1x striebro).
Zo súčasnej výpravy Slovenska na ZPH 2026 si môžu vylepšiť medailovú bilanciu paraalpskí lyžiari Alexandra Rexová (1-0-1) a Miroslav Haraus (1-1-5).
Medailová zbierka Slovenska na ZPH 1994 - 2022:
Rok
Zlato
Striebro
Bronz
Spolu
1994
0
3
2
5
1998
0
6
4
10
2002
0
3
6
9
2006
0
1
1
2
2010
6
2
3
11
2014
3
2
2
7
2018
6
4
1
11
2022
3
0
3
6
Prehľad medailistov Slovenska na ZPH:
Henrieta Farkašová (paraalpské lyžovanie/2010, 2014, 2018, 2022) 11x zlato, 2x striebro, 1x bronz
Jakub Krako (paraalpské lyžovanie/2010, 2014, 2018) 5-5-0
Miroslav Haraus (paraalpské lyžovanie/2010, 2014, 2018, 2022) 1-1-5
Alexandra Rexová (paraalpské lyžovanie/2022) 1-0-1
Jozef Miština (paraalpské lyžovanie/1994, 1998) 0-5-3
Štefan Kopčík (paraalpské lyžovanie/1998, 2002) 0-2-3
Radomír Dudáš (paraalpské lyžovanie/2002, 2006) 0-2-1
Marián Baláž (parabiatlon/2002) 0-1-0
Vladimír Gajdičiar (parabežecké lyžovanie/2002) 0-1-0
Róbert Ďurčan (paraalpské lyžovanie/1998) 0-1-0
Miroslav Jambor (parabiatlon/1998) 0-1-0
Iveta Chlebáková (paraalpské lyžovanie/2002, 2006) 0-0-3
Petra Smaržová (paraalpské lyžovanie/2010, 2014) 0-0-2
Marcela Mišunová (paraalpské lyžovanie/1994) 0-0-1
Jozef Mesik (parabiatlon/2002) 0-0-1
Norbert Holík (paraalpské lyžovanie/2002) 0-0-1
/pozn.: v zátvorke za menom nasleduje šport a roky, v ktorých športovec získal medailu na ZPH/