Úspešný turnaj vo Francúzsku. Slovenskí parastolní tenisti získali tri medaily

YVELINES. Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise si vybojovali vo dvojhre na turnaji ITTF World Para Elite vo francúzskom Yvelines tri bronzové medaily.
Peter Lovaš v kategórii C2 nestačil v semifinále na domáceho Fabiena Lamiraulta, s ktorým prehral 2:3.
Boris Trávníček neuspel v spojenej kategórii C4 a C5 v rovnakej fáze, nad jeho sily bol Japonec Kazuki Šičino po výsledku 1:3.
S bronzom na krku skončil aj Richard Csejtey v kategórii C8, s Ukrajincom Maksimom Nikolenkom prehral 0:3. Turnaj pokračuje súťažami vo štvorhre.