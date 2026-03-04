Veľká zmena na otváracom ceremoniáli paralympiády. Vlajky neponesú športovci

Olympijské kruhy.
Olympijské kruhy. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. mar 2026 o 14:10
Rozhodnutie padlo z logistických dôvodov.

Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) oznámil, že na piatkovom otváracom ceremoniáli pred zimnými paralympijskými hrami 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo neponesú vlajky reprezentanti krajín, ale dobrovoľníci.

Podľa IPC padlo toto rozhodnutie z logistických dôvodov, keďže ceremoniál sa uskutoční v rímskom amfiteátri vo Verone, zatiaľ čo parašportovci už budú v dejiskách svojich športov.

Niekoľko krajín sa na ceremoniáli nezúčastní na protest proti rozhodnutiu IPC dovoliť ruským a bieloruským športovcom štartovať pod vlastnou vlajkou. K Ukrajine, Estónsku, Fínsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Holandsku a Česku sa v utorok pridalo Nemecko, pripomenula agentúra DPA.

dnes 14:10|1
