Veľká zmena na otváracom ceremoniáli paralympiády. Vlajky neponesú športovci

Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) oznámil, že na piatkovom otváracom ceremoniáli pred zimnými paralympijskými hrami 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo neponesú vlajky reprezentanti krajín, ale dobrovoľníci.
Podľa IPC padlo toto rozhodnutie z logistických dôvodov, keďže ceremoniál sa uskutoční v rímskom amfiteátri vo Verone, zatiaľ čo parašportovci už budú v dejiskách svojich športov.
Niekoľko krajín sa na ceremoniáli nezúčastní na protest proti rozhodnutiu IPC dovoliť ruským a bieloruským športovcom štartovať pod vlastnou vlajkou. K Ukrajine, Estónsku, Fínsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Holandsku a Česku sa v utorok pridalo Nemecko, pripomenula agentúra DPA.