Ďalšia krajina sa pridala k bojkotu otváracieho ceremoniálu. Slováci sa zúčastnia

Francúzski športovci.
Francúzski športovci. (Autor: Paralympic Games)
TASR|5. mar 2026 o 09:11
ShareTweet2

Dôvodom je rozhodnutie IPC umožniť ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami.

Francúzski vládni predstavitelia sa nezúčastnia na otváracom ceremoniáli zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Dôvodom je rozhodnutie Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) umožniť ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami.

Francúzsko sa tak stalo už desiatou krajinou, ktorá sa nejakým spôsobom chystá bojkotovať otvárací ceremoniál. Prvá bola Ukrajina, k nej sa postupne pridali Estónsko, Česko, Poľsko, Kanada, Holandsko, Fínsko, Litva a Nemecko.

Slovensko sa na ceremoniáli zúčastní. „Toto je rozhodnutie, o ktorom sme dlho a usilovne premýšľali. Má byť rešpektujúce voči športovým inštitúciám, IPC a prijatému rozhodnutiu, ale s ľútosťou vyjadrujeme s daným stanoviskom nesúhlas,“ citovala francúzsku ministerku športu Marinu Ferrariovú agentúra AFP.

Dodala, že bojkot sa momentálne týka aj záverečného ceremoniálu, ktorý je na programe v nedeľu 15. marca.

Na slávnostnom otvorení hier neponesú vlajky reprezentanti krajín, ale dobrovoľníci. Podľa IPC padlo toto rozhodnutie z logistických dôvodov, keďže ceremoniál sa uskutoční v rímskom amfiteátri vo Verone, zatiaľ čo parašportovci už budú v dejiskách svojich športov.

Paralympijské

Francúzski športovci.
Francúzski športovci.
Ďalšia krajina sa pridala k bojkotu otváracieho ceremoniálu. Slováci sa zúčastnia
dnes 09:11|2
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Paralympijské»Ďalšia krajina sa pridala k bojkotu otváracieho ceremoniálu. Slováci sa zúčastnia