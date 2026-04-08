Slováci začali prípravu na MS. Radivojevič bojuje o miesto: Chcem ísť do toho s pokorou

Slovenská hokejová reprezentácia odštartovala v stredu prípravu na MS vo Švajčiarsku (15. - 31. mája). Zatiaľ iba neoficiálne a bez zverejnenej nominácie.
Počas najbližších dní budú trénovať tí, ktorým sa skončila sezóna, a na ľade sa môžu objaviť aj reprezentanti do 20 rokov.
Ide o tréningový proces bez prípravného zápasu. Oficiálny zraz reprezentácie a oficiálny začiatok prípravy je na programe v pondelok 13. apríla v Topoľčanoch.
Chceli sme chalanom nejakým spôsobom pomôcť
„Tento kemp je preto, lebo niektorým hráčom sa skončila sezóna skôr. A máme chalanov, ktorí sú dlhšie bez tréningu, bez ľadu a budúci týždeň začíname oficiálny kemp. Takže sme chceli chalanom nejakým spôsobom pomôcť, dostať ich do tréningového zaťaženia.
Tieto tri dni budú vyslovene o nejakom tréningu a zapracovaní, aby sa do toho dostali. Aby sme budúci týždeň boli pripravení na 100 percent do toho naskočiť,“ povedal tréner Vladimír Országh.
Prvý blok prípravných zápasov majú Slováci na programe 16. a 17. apríla, v Topoľčanoch privítajú Švajčiarov.
Na kempe v Bratislave sa zišlo viacero nových tvárí ako Luka Radivojevič, Jakub Meliško, Matúš Spodniak, Patrik Marcinek, Matúš Vojtech, Roman Faith, či Marek Valach.
„Vnímam to veľmi pozitívne, chcem sa tu ukázať v čo najlepšom svetle a chcem ísť do toho s pokorou. Ale aj so sebavedomím, takže uvidíme, ako to dopadne,“ povedal Radivojevič.
Devätnásťročný obranca odohral sezónu v univerzitnej NCAA v tíme Boston College. „Zatiaľ to bol asi najrýchlejší hokej, aký som kedy hral. Je aj veľmi fyzický.
Všetci hráči tam majú veľmi dobré zručnosti, je to veľmi ťažká liga. Mali sme už päť chalanov, ktorí podpísali do NHL, alebo AHL, takže ak všetko pôjde podľa plánov, šanca by mala byť dobrá.“
Országh však privítal aj skúsených harcovníkov, medzi inými i Petra Cehlárika a Mareka Hrivíka. Ale prišiel aj obranca Samuel Kňažko.
Verím, že sa dostanem do záverečnej nominácie
„Určite sa teším, hlavne po olympiáde, kde sme uhrali výborný výsledok. Dúfam, že čo najviac chalanov príde z olympijského tímu a tým pádom budeme mať aj dobrú šancu na nejaký úspech.
Je to len to najlepšie pre slovenský hokej, keď sa bojuje o najvyššie priečky. Veľmi sa teším a verím, že sa dostanem do záverečnej nominácie,“ uviedol Kňažko.
Na iné myšlienky chce prísť Cehlárik. Tomu nevyšla sezóna vo Švédsku, jeho Leksand nezvládol bitku o udržanie sa v SHL a opustil najvyššiu súťaž.
Cehlárik: Moja priorita je zostať vo Švédsku
„Dopadlo to asi najhoršie ako mohlo. Nebolo v pláne takto odísť z klubu po piatich rokoch, takto som si koniec nepredstavoval.
Teraz som tu a som pripravený hrať čo najlepšie,“ povedal 30-ročný krídelník a dodal: „Som v kontakte s viacerými tímami z viacerých líg, ale moja priorita je teraz zostať vo Švédsku.
Samozrejme už nie v Leksande, ale v inom tíme. Už to nejakú dobu trvá a verím tomu, že do MS budem vedieť.“
Podobne je na tom aj Marek Hrivík. Jeho Vítkovice síce z najvyššej súťaže v Česku nevypadli, ale reprezentačný center bojoval v sezóne so zraneniami. Napokon, to ho vyradilo aj z účasti na ZOH v Miláne.
Hral som pod liekmi
„Bolo to také dlhodobé, trápilo ma to väčšinu sezóny. Hral som pod liekmi. Takže bola to náročná sezóna psychicky aj fyzicky, ale verím tomu, že teraz bude nejaký čas sa pripraviť a napraviť sezónu aspoň trošku.
Samozrejme, olympiáda ma veľmi mrzela, predsa len, už nie som najmladší a ktovie, či ešte stihnem tú ďalšiu. Tešil som sa na to, ale život ide ďalej, sústredím sa na to, čo je predo mnou.“
Országh ešte zhrnul, aké kritériá mal pri výbere hráčov do prvého kempu: „Je tu viac chalanov, ktorí majú celkom slušnú históriu v dvadsiatke. Teraz sa im otvára priestor na to, aby sa ukázali v A-tíme.
Vieme, že sezóna bola náročná, k tomu aj olympiáda a my sme nemali šancu vidieť mladých chalanov, či z našej extraligy, alebo aj z českej extraligy. Skúšali sme väčšinou tých chalanov, ktorých sme chceli zobrať na olympiádu. A prvé zápasy, ktoré nás čakajú, budú slúžiť aj na to, aby sme týchto mladých chalanov videli. Mali dobrú sezónu a svojimi výkonmi si počas nej pýtali pozvánku a teraz ju dostali.“