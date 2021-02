Fialková mala na dosah výborný výsledok, na poslednej streľbe úplne zlyhala

Nórska reprezentantka Tiril Eckhoffová pokračuje vo svojej fantastickej forme a pridáva ďalšiu zlatú medailu zo svetového šampionátu! Strieborná medaila dnes patrí možno trocha prekvapivo rakúskej reprezentantke Hauserovej a bronz získava Chevalierová-Bouchetová z Francúzska, ktorá tak rozširuje svoju zbierku na tomto šampionáte. Musíme však konštatovať aj jednu smoliarsku správu. Paulína Fialková výborne začala pretek, po dvoch ležkách nespravila ani jednu chybu a bojovala o prvú desiatku. Na prvej stojke spravila len jednu chybu a stále bojovala o TOP 10. Prišla však posledná strelecká položka a žiaľ, Paulína netrafila ani jeden terčík. To ju odpálilo z hry o body a dobré umiestnenie, dokázala to už vylepšiť len na 41. miesto. Nič sa nedá robiť, rýchlo to len hodiť za hlavu a skoncentrovať sa do ďalších pretekov. Program biatlonových MS bude pokračovať v utorok a to individuálnym pretekom žien. V tejto chvíli vám už ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa.

O striebro by to mal byť boj medzi Hauserovou a Chevalierovou-Bouchetovou, tam to je ešte veľmi tesné.

