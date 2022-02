ONLINE: Jančová a Hromcová idú super-G žien na ZOH Peking 2022

Startovní listina

1. Ariane Rädlerová (AUT)

2. Ester Ledecká (CZE)

3. Mirjam Puchnerová (AUT)

4. Michelle Gisinová (SUI)

5. Tamara Tipplerová (AUT)

6. Tessa Worleyová (FRA)

7. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

8. Cornelia Hütterová (AUT)

9. Federica Brignoneová (ITA)

10. Laura Gaucheová (FRA)

11. Mikaela Shiffrinová (USA)

12. Romane Miradoliová (FRA)

13. Elena Curtoniová (ITA)

14. Marie-Michéle Gagnonová (CAN)

15. Corinne Suterová (SUI)

16. Alice Robinsonová (NZL)

17. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

18. Francesca Marsagliaová (ITA)

19. Marta Bassinová (ITA)

20. Jasmine Fluryová (SUI)

21. Isabella Wrightová (USA)

22. Julija Pleškovová (RUS)

23. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL)

24. Roni Remmeová (CAN)

25. Elvedina Muzaferijaová (BIH)

26. Kira Weidleová (GER)

27. Maruša Ferková Saïoniová (SLO)

28. Alix Wilkinsonová (USA)

29. Tiffany Gauthierová (FRA)

30. Keely Cashmanová (USA)

31. Tereza Nová (CZE)

32. Cande Morenová (AND)

33. Barbora Nováková (CZE)

34. Greta Smallová (AUS)

35. Jüe-ming Ni (CHN)

36. Noa Szollosová (ISR)

37. Rebeka Jančová (SVK)

38. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)

39. Dóra Hólmfríður Friðgeirsdóttirová (ISL)

40. Sarah Schleperová (MEX)

41. Petra Hromcová (SVK)

42. Fan-jing Kchung (CHN)

43. Anastasija Šepilenková (UKR)

44. Tess Arbezová (IRL)