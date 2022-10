Christian „The Kelt“ Jungwirth Bilance v MMA: 12-5 (OKTAGON MMA: 4-3) Keltovy duely bývaly povětšinou dlouhými válkami na body, ale loňská rychlá prohra s Kalašnikem jako by ho zdravě naštvala a aktuální série tří výher je nasčítaná díky třem TKO. Naposledy jsme Christiana mohli vidět v akci právě ve Frankfurtu, kde v červnu předvedl s Chorvatem Truščekem jednu z nejkrvavějších bitev, které organizace zažila. Jungwirth soupeře totálně zdemoloval a v 35 letech už by neměl zaváhat, pokud chce získat velký titul. Pokud bychom chtěli nějak popsat styl německého bojovníka, tak by se slušelo použít slova jako agresivita, tlak, šílenství, výdrž nebo válka. Určitě se lépe cítí v postoji a dá se očekávat, že bude chtít udržet na nohou také souboj s Kertészem.

Hlavní kartu turnaje zahájí odveta mezi Mátém Kertészem a Christianem Jungwirthem . První souboj na akci OKTAGON 21 vyhrál na body Maďar, ale Jungwirth byl s výsledkem velmi nespokojen a za pravdu mu dávala spousta lidí z prostředí bojových sportů. Máté tehdy odstartoval třízápasovou vítěznou sérii, o kterou přišel s Veličkovićem. Zrcadlový efekt měl výsledek pro Christiana, jenž po sporném duelu další dva znovu prohrál. Nyní je ovšem na vlně tří vítězství v řadě a motivuje ho tak nejen prodloužení série, ale zejména odplata za první souboj. Dvě stálice OKTAGON MMA s takřka totožným rekordem si to rozdají o účast v případném titulovém mixu. Za běžných okolností by se dal vítěz považovat za aspiranta na souboj o pás, ale na stejné kartě uvidíme též duel Leandra Silvy s Bojanem Veličkovićem, kteří jsou v žebříčku také hodně vysoko

