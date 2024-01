Humenskí hokejisti počas regionálnych kôl vyhrali dva zo štyroch súbojov, čo je vzhľadom na to, že sa nachádzajú na poslednom mieste a v týchto dueloch čelia tímom z čela tabuľky, slušný počin. Minulý kalendárny rok ukončili zverenci Martina Śtrbu výhrou 6:4 v Košiciach a v tabuľke sa dostali na métu 31 bodov, na predposledné Nové Zámky tak strácajú už len päť bodov. V domácom prostredí nazbierali "levy" už 23 bodov. Najproduktívnejším hráčom humenského celku je Hannu Kuru s 25 bodmi.



Michalovčania po 12-zápasovej víťaznej sérii dvakrát podľahli Spišskej Novej Vsi, aktuálne sa nachádzajú na 3. priečke tabuľky so ziskom 53 bodov. Treba ale povedať, že zozadu sa na nich tlačia Košice aj Banská Bystrica, ktoré strácajú len bod. Na druhej strane, rovnako len jednobodové manko majú zverenci trénera Kúdelku na druhý Poprad. So 110 strelenými gólmi majú Michalovce najlepšiu ofenzívu ligy, spoločne so Spišskou Novou Vsou, najproduktívnejším hráčom tímu je Lotyš Kaspars Daugavinš (31 bodov).



Vzájomné zápasy v tejto sezóne priniesli tri michalovské triumfy – doma zaknihovali "líšky" výhry 7:2 a pred týždňom 4:0, v Humennom vyhrali koncom novembra 3:1.