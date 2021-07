Eliška Mintálová dnes na OH 2020 / 2021: ONLINE z finále K1 žien

ONLINE: Eliška Mintálová dnes ide finále K1 žien na OH Tokio 2020 / 2021 | Sportnet.sk Tak to je paráda! Tretí úsek bol v podaní španielskej kajakárky perfektný a stiahla stratu na Poľku. S časom 106,63 je prvá!

Výsledky semifinálových jázd 1. Jessica Foxová (AUS) 105,85 Q 2. Eliška Mintalová (SVK) 107,18 Q 3. Ricarda Funková (GER) 107,96 Q 4. Stefanie Hornová (ITA) 108,52 Q 5. Luuka Jonesová (NZL) 108,97 Q 6. Kimberley Woodsová (GBR) 109,00 Q 7. Maialen Chourrautová (ESP) 109,92 Q 8. Martina Wegmanová (NED) 110,74 Q 9. Viktoriia Usová (UKR) 111,53 Q 10. Klaudia Zwolinská (POL) 111,76 Q 11. Viktoria Wolffhardtová (AUT) 112,11 12. Evy Leibfarthová (USA) 112,73 13. Ana Satilaová (BRA) 114,62 14. Marie-Zelina Lafontová (FRA) 115,81 15. Kateřina Minařík Kudějová 116,15 16. Monica Doria Vilarrublaová (AND) 118,15 17. Alsu Minazaová (ROC) 120,66 18. Naemi Braedleová (SUI) 121,91 19. Aki Yazawaová (JPN) 124,73 20. Tchung Liová (CHN) 130,86 21. Sofia Reionosová (MEX) 136,34 22. Jane Nicholasová (COK) 144,84 23. Florence Maheuová (CAN) 152,37 24. Eva Terceljová (SLO) 162,48

Výsledky semifinálových jázd 1. Jessica Foxová (AUS) 105,85 Q 2. Eliška Mintalová (SVK) 107,18 Q 3. Ricarda Funková (GER) 107,96 Q 4. Stefanie Hornová (ITA) 108,52 Q 5. Luuka Jonesová (NZL) 108,97 Q 6. Kimberley Woodsová (GBR) 109,00 Q 7. Maialen Chourrautová (ESP) 109,92 Q 8. Martina Wegmanová (NED) 110,74 Q 9. Viktoriia Usová (UKR) 111,53 Q 10. Klaudia Zwolinská (POL) 111,76 Q 11. Viktoria Wolffhardtová (AUT) 112,11 12. Evy Leibfarthová (USA) 112,73 13. Ana Satilaová (BRA) 114,62 14. Marie-Zelina Lafontová (FRA) 115,81 15. Kateřina Minařík Kudějová 116,15 16. Monica Doria Vilarrublaová (AND) 118,15 17. Alsu Minazaová (ROC) 120,66 18. Naemi Braedleová (SUI) 121,91 19. Aki Yazawaová (JPN) 124,73 20. Tchung Liová (CHN) 130,86 21. Sofia Reionosová (MEX) 136,34 22. Jane Nicholasová (COK) 144,84 23. Florence Maheuová (CAN) 152,37 24. Eva Terceljová (SLO) 162,48

ONLINE: Eliška Mintálová dnes ide finále K1 žien na OH Tokio 2020 / 2021 | Sportnet.sk Austrálčanka potvrdzuje rolu favoritky, je to pre ňu jasné prvé miesto s časom 103,85.

ONLINE: Eliška Mintálová dnes ide finále K1 žien na OH Tokio 2020 / 2021 | Sportnet.sk Ale klobúk dole pred Funkovou. Aj so štyrmi trestnými sekundami je priebežne druhá s časom 107,96!

Vo svojej olympijskej premiére zašla Mintálová čas 107,18, ktorým sa kvalifikuje do dnešného finále! Tak to je výborná správa na Slovensko hneď z rána. Mintálová ide na priebežné prvé miesto.

ONLINE: Eliška Mintálová dnes ide finále K1 žien na OH Tokio 2020 / 2021 | Sportnet.sk Vo svojej olympijskej premiére zašla Mintálová čas 107,18, ktorým sa kvalifikuje do dnešného finále! Tak to je výborná správa na Slovensko hneď z rána. Mintálová ide na priebežné prvé miesto.

ONLINE: Eliška Mintálová dnes ide finále K1 žien na OH Tokio 2020 / 2021 | Sportnet.sk Tak to bolo veľmi rýchle. Dnes najlepšia jazda s časom 108,74 pre Wegmanovú.