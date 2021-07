Jakub Grigar dnes na OH 2020 / 2021: ONLINE zo semifinále K1 mužov

Prenos

Semifinálové jazdy sú už minulosťou a spoznali sme desiatku najlepších, ktorá sa predstaví vo finále.



Slovenský reprezentant Jakub Grigar má za sebou veľmi vydarené semifinále, keď sa s jedným dotykom umiestnil na výbornom štvrtom mieste! Nebyť tej penalizácie, tak v čistom čase by sa umiestnil dokonca na druhom mieste. Vo finále sa však všetko dá vylepšiť a naďalej držíme Jakubovi palce!



Víťazom semifinále sa stal český reprezentant Jiří Prskavec, čo nie je žiadnym veľkým prekvapením. Druhý skončil Francúz Boris Neveu a troška prekvapivo tretie miesto v semifinále berie Michal Smolen z USA.



Veľkým prekvapením je však to, že do finále nepostúpil Giovanni De Gennaro z Talianska, ktorému semifinálová jazda vôbec nevyšla.



Zatiaľ ďakujem za pozornosť, prihlásime sa znova tesne pred finále, ktoré sa začne približne za hodniku!

SEM Semifinále mužskej K1 sa práve skončilo!

20 Nemec je v cieli a zaraďuje sa na siedme miesto, veľký boj v závere zvládol a napokon do finále postúpi. Aigner však nemôže byť so svojou jazdou v semifinále spokojný.

20 4,76 sekundy je strata Nemca na druhom medzičase! Tu budú problémy vôbec postúpiť do finále.

20 Aigner stráca viac ako dve sekundy na prvom meranom úseku.

20 Nemec mal na úvod menšie problémy, prišlo mierne zaseknutie na šestke.

20 No a semifinále nám uzavrie Hannes Aigner z Nemecka.

Tak to je veľké prekvapenie! Giovanni De Gennaro pokazil semifinálovú jazdu a s výsledným časom 100,23 ide až na 13. miesto a Taliansko nebude mať svojho zástupcu vo finále! Odpadáva jeden veľký favorit na medailu.

19 Ďalší dotyk na bránke číslo 18! Čo to len favorit z Talianska predvádza.

19 Viac ako sedem sekúnd stráca Talian na druhom meranom úseku.

19 A hneď na šestke prichádza dotyk a penalizácia! Hneď veľké problémy v úvode pre Taliana.

19 Giovanni De Gennaro z Talianska ako predposledný absolvuje semifinálovú jazdu.

18 97,52 je výsledný čas Austrálčana v cieli, čo stačí na predbežné šieste miesto a teda aj na postup do finále! Lucien Delfour si to však poriadne počas svojej jazdy komplikoval.

18 Je tu dotyk na bránke číslo 21 a penalizácia! To sú teda komplikácie.

18 Na druhom medzičase je strata už trojsekundová.

18 Austrálčan bojuje ďalej, prejazdy bránkou sa snaží absolvovať čo najrýchlejšie, ale začína strácať.

18 Na prvom medzičase stráca cez jednu sekundu, je to však čistá jazda.

18 Zostáva posledná semifinálová trojica. Lucien Delfour, ktorý reprezentuje Austráliu sa dostáva na trať.

Prišiel dotyk na bránke číslo 21, ale to nevadí! Prskavec sa aj napriek tomu dostáva na predbežné prvé miesto s časom 94,29 a ostatným súperom hodil rukavicu!

17 Stále zrýchľuje a na druhom medzičase je už rýchlejší o viac ako sekundu. Je to čistá jazda.

17 Jeden z hlavných favoritov na zlato je už na prvom meranom úseku. Tam je rýchlejší o 71 stotín, Čech ide veľmi rýchlo.

Svoju pozornosť zvyšuje Česko, na trať sa dostáva Jiří Prskavec!

94,86 sekundy je nový najlepší čas! Neveu z Francúzska zosadil Smolena z prvého miesta! Výborná jazda od tohto reprezentanta, to sa bude porážať veľmi ťažko.

16 Ale Francúz už postupne zrýchľuje a na druhom meranom úseku je už dokonca rýchlejší.

16 Na trať sa už dostal Boris Neveu z Francúzska. Na prvom meranom úseku je pomalší o 36 stotín.

16 Pomaly sa dostávame do záverečnej časti tohto semifinále. Na trať sa postupne dostanú hlavný favoriti v boji o medaile.

15 Tam sa však napokon nedostane! Japonec mal záver celkom dobrý, ale pomalší bol úvod. Výsledný čas 101,60 aj napriek čistej jazde na finále nestačí.

15 Domáci reprezentant stratu na druhom medzičase neznížil, ale na domácej vode stále bojuje o finále.

15 Zatiaľ je to čistá jazda od Japonca a postupne tento reprezentant zrýchľuje. Na prvom medzičase je však zatiaľ pomalší.

15 Zostáva posledných päť semifinalistov. Na trať sa dostal Kazuja Adači z Japonska, ktorý prekvapil v kvalifikácii.

14 Na poslednej bránke prišiel dotyk a penalizácia! Predbežne je Rakúšan až na piatom mieste a zatiaľ nemá istý postup do finále! Ten si už zaistil Španiel Llorente.

14 Ale na druhom meranom úseku jeho strata klesá. Rakúšan je niekde na úrovni nášho reprezentanta, zatiaľ je to v jeho podaní čistá jazda.

14 O 1,31 sekundy je Rakúšan pomalší na prvom meranom úseku, čo ho radí zatiaľ až za nášho Grigara.

14 Poďme teda v semifinále ďalej. Felix Oschmautz z Rakúska už rovnako bojuje o finále.

Jakub Grigar je už v cieli a ide do finále! Slovák predviedol zatiaľ najrýchlejšiu jazdu, ale prišla penalizácia a to predbežne stačí na druhé miesto so stratou 16 stotín na Smoleka! No veru škoda tej penalizácie, ale vo finále sa to dá všetko zlepšiť. Výborne Jakub!

13 Posledné tri bránky boli bez dotyku, už ide Jakub do cieľa!

Na bránke číslo 15 tu je dotyk a penalizácia! Jakub musí o to viac teraz zrýchliť a zabrať.

13 O 22 stotín je na prvom meranom úseku Grigar rýchlejší než Smolen, bránku číslo 6 prešiel výborne na priamo.

13 Prvé bránky išiel Jakub čisto a rýchlo.

A už dávajme pozor! Na trať ide Jakub Grigar zo Slovenska, držíme palce!

12 151,41 je výsledný čas Rusa v cieli, takže zatiaľ je jednoznačne posledný. Ďalšie meno, ktoré sa dostáva do finále je Bradley Forbes-Cryans z Veľkej Británie.

Na bránke číslo 22 je tu penalizácia 50 sekúnd! Rus už len formálne dokončí svoju jazdu, s finále sa musí rozlúčiť.

12 Stále to je čistá jazda, ale druhý meraný úsek prináša približne rovnakú stratu.

12 Úvod má Eigel čistý, ale pomalší. Stráca viac než tri sekundy, uvidíme čo prinesie v jeho podaní zvyšok trate.

12 Ešte Pavel Eigel z Ruska a potom pôjde na trať náš Jakub Grigar.

11 Gonçalves je už v cieli, pribudla ešte jedna penalizácia a predbežne je na 10. mieste bez finálovej účasti. Do finále sa už určite dostane americký reprezentant Smolek, ktorého zatiaľ nikto v semifinále neporazil.

11 Ďalší dotyk na bránke číslo 24 a do finále určite nepôjde.

11 Brazílčan bojuje, ale na druhom medzičase už stráca cez tri sekundy.

11 O 1,84 sekundy zaostáva na prvom meranom úseku. Nebyť penalizácie, mal by ten čas oproti Smolekovi lepší.

11 A hneď je tu dotyk na bránke číslo 5.

11 Semifinále pokračuje ďalej, na trať sa dostáva Pepe Gonçalves z Brazílie.

10 Peter Kauzer je už v cieli a predbežne je až na šiestom mieste! Slovinec neskrýva sklamanie v cieli, aj napriek čistej jazde však prišli v závere veľmi veľké problémy a Kauzera tak pravdepodobne vo finále neuvidíme, jeho čas je 99,10 sekundy.

10 Pri prejazde ďalšou bránkou sa zasekol a sú tu veľké problémy pre Slovinca. Jeho finálová účasť je ohrozená.

10 Na druhom meranom úseku jeho strata narastá.

10 O 1,45 sekundy je pomalčí na prvom meranom úseku než Smolen.

10 Prvú semifinálovú desiatku uzavrie skúsený veterán Peter Kauzer zo Slovinska, držiteľ striebra z predchádzajúcich OH.

9 Ale zrýchliť už výraznejšie Portugalčan nedokázal, v cieli zaznamenáva čas 98,88 a toto by na postup stačiť nemalo, muselo by veľa favoritov zaváhať.

9 Na tom druhom svoju stratu mierne vylepšil. Portugalčan potrebuje dokončiť čistú jazdu a zrýchliť.

9 Zatiaľ sú to všetko veľmi dobré výkony, Portugalčan si drží približne rovnaký čas na prvom meranom úseku ako Smolen.

9 Antoine Launay z Portugalska už bojuje na trati o účasť vo finále.

8 Bradley Forbes-Cryans je už v cieli, so stratou okolo 30 stotín je predbežne na druhom mieste a vidíme na jeho tvári spokojnosť. Ešte sa tam čosi preverovalo, či nedošlo k dotyku, ale napokon je všetko v poriadku jeho čas platí.

8 Čistá jazda to je základ, Brit to zvládol a už rýchlo pádluje do cieľa.

8 Začína však zrýchľovať a na druhom meranom úseku tú stratu znížil.

8 Viac ako pol sekundy stráca Brit na prvom meranom úseku.

8 Bradley Forbes-Cryans reprezentuje Veľkú Britániu a už sa dostáva na trať. Tak uvidíme, ako jemu sadne semifinálová jazda.

7 Záver mal Švajčiar celkom dobrý, predbežne je v cieli na štvrtom mieste s časom okolo 98 sekundy. Zrejme sa do finále nedostane, tá penalizácia v K1 je vždy veľmi zlá a ťažko sa s tým už potom niečo robí.

7 Dougoud stráca 3,52 sekundy na druhom meranom úseku.

7 Švajčiar však bojuje ďalej, ale ten dotyk ho veľmi spomalil.

7 Na druhej bránke hneď prichádza dotyk a penalizácia!

7 Švajčiarsky reprezentant Martin Dougoud je už na trati.

6 Mathis Soudi sa dostáva s cieľom a je veľmi sklamaný. Jeho výsledný čas je 103,58 a to na finále nepostačí. Keby neprišli tri penalizácie, mohol byť predbežne druhý.

6 Trápenie Maročana pokračuje, je tu ďalší dotyk na bránke číslo 24.

6 No a bránka číslo 10 aj 15 je s dotykom, Maročan ešte bojuje, ale dnes do finále nepôjde.

6 Na prvom meranom úseku je tu strata 1,71 sekundy, do bránky číslo 8 to bol veľmi tesný prejazd.

6 Maročan chrbtom prešiel bránku číslo 6.

6 Mathis Soudi z Maroka sa dostáva na trať. Ja ešte dodám, že do finále postúpi najlepšia desiatka.

5 Švéd dorazil do cieľa po čistej jazde, ale záver mu nevyšiel a ide až na predbežné tretie miesto s výsledným časom 98,45. Musí teda čakať, ale zrejme si veľké nádeje na postup do finále nerobí.

5 Stále čistá jazda od Švéda a na druhom meranom úseku je už rýchlejší o 21 stotín.

5 Na prvom meranom úseku je Švéd pomalší o 61 stotín.

5 Holemer rovnako prešiel bránku číslo 6 na priamo.

5 Ako piaty v poradí sa na trať v semifinále dostáva Erik Holmer zo Švédska.

4 Krzysztof Majerczak z Poľska sa už dostáva do cieľa. Tam je jeho výsledný čas 100,99, predbežne je na 3. mieste a sen o finále sa pravdepodobne rozplynul.

4 A je tu dotyk na bránke číslo 21 a je zrejme po dobrom výsledku.

4 Zatiaľ ide Poliak čisto, ale aj na druhom medzičase to je o vyše sekundu pomalšie.

4 Tam je Poliak o viac ako sekundu pomalší než Američan.

4 Šestku prešiel poľský reprezentant na priamo. Uvidíme, aký čas bude na prvom meranom úseku.

4 Poľský reprezentant Krzysztof Majerczak sa už dostáva na trať a absolvuje svoju semifinálovú jazdu.

3 Španiel je už v cieli, výsledný čas je 98, 26 sekundy, jazda to bola čistá, ale na finále to moc nevyzerá. Zatiaľ je druhý a bude čakať, ako zareaguje konkurencia.

3 Druhý meraný úsek je podobný. Llorente bojuje s náročnou vodou, stále je to čistá jazda a to je základ úspechu.

3 Aj napriek čistej jazde je Llorente pomalší na prvom meranom úseku o viac ako dve sekundy.

3 Už sledujeme semifinálovú jazdu Davida Llorenteho zo Španielska.

2 V cieli je tu výsledný čas 96,11, Smolen v cieli nebol moc spokojný, dalo sa ta ísť aj rýchlejšie. No uvidíme, či sa tento americký reprezentant dostane do finále.

2 Všetky bránky prešiel americký reprezentant čisto a už pádluje do cieľa.

2 Na druhom meranom úseku je to rovnaký náskok a stále čistá jazda.

2 O skoro tri sekundy je Američan na prvom meranom úseku rýchlejší ako Číňan, zatiaľ je to v jeho podaní čistá jazda.

2 Ako druhý na trať v semifinále vyráža Michal Smolen, ktorý reprezentuje USA.

1 Sin Čchüan z Číny je už v cieli. Zaznamenáva prvý čas semifinále, ten je 101,99 to by na postup do finále zrejme stačiť nemalo.

1 To však už neplatí, na bránke číslo 19 prichádza dotyk a penalizácia dvoch sekúnd.

1 Tam zaznamenáva čas 67,09, stále to je čistá jazda.

1 Je to tá istá trať ako v kvalifikácii. Čoskoro sa Čchüan dostane na druhý meraný úsek.

1 Na prvom medzičase to je 34,10, zatiaľ ide Číňan čisto.

1 Sin Čchüan z Číny odštartoval dnešné semifinále K1. Už sa nachádza na trati.

SEM Semifinále K1 mužov sa práve začalo!

Prajem príjemné skoré ráno! O malú chvíľu sa začne dnešný program mužov K1 a to aj so slovenskou účasťou. Jakub Grigar bude bojovať o postup do finále.

Štartovná listina semifinále K1:



Sin Čchüan (CHN)

Michal Smolen (USA)

David Llorente (ESP)

Krzysztof Majerczak (POL)

Erik Holmer (SWE)

Mathis Soudi (MAR)

Martin Dougoud (SUI)

Bradley Forbes-Cryans (GBR)

Antoine Launay (POR)

Peter Kauzer (SLO)

Pepe Gonçalves (BRA)

Pavel Eigel (ROC)

Jakub Grigar (SVK)

Felix Oschmautz (AUT)

Kazuja Adači (JPN)

Boris Neveu (FRA)

Jiří Prskavec (CZE)

Lucien Delfour (AUS)

Giovanni De Gennaro (ITA)

Hannes Aigner (GER)

Vítam všetkých fanúšikov vodného slalomu, OH a obzvlášť slovenského športu! OH plynule pokračujú ďalej a v piatok ráno okrem iného je na programe vodný slalom K1. Konkrétne to bude semifinále a finále v mužskej kategórii.



Slovenskí fanúšikovia majú ešte stále dôvod pozornejšie sledovať vodný slalom na OH. Jakub Grigar sa po úspešnej kvalifikácii prebojoval do semifinále K1 a my veríme, že nezostane len pri tom. Spolu s ním sa do semifinále dostala 20 najlepších z kvalifikácie, náš reprezentant je v štartovnej listine umiestnení na 13. mieste, čo znamená, že v kvalifikácii skončil na 8. mieste.



Semifinále je na programe o 07:00 nášho času, finále potom o 09:00 nášho času. Sledujte prenos z tohto podujatia a držte nášmu reprezentantovi palce!