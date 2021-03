Slovenky dosiahli najlepší výsledok v sezóne, šancu dostalo aj nové meno

Dianie v Česku odštartovala štafeta žien a tá práve spoznala aj svojho víťaza. Z prvenstva sa raduje Švédsko, čo je možno trošku menšie prekvapenie. Druhé miesto obsadilo Bielorusko, s ktorým sa takto vysoko zrejme tiež nepočítalo a tretie skončilo Francúzsko.



Nedarilo sa dnes domácej krajine. Česko z katastrofálnou bilanciou 5+16 končí na 17. mieste. Veľmi nízko je však klasifikované aj Nemecko na 12. miesto. Predbehnuté o kolo bolo Slovinsko a diskvalifikované boli reprezentácie Kórey a Ukrajiny.



A ako sa darilo Slovensku? Naše dievčatá vybojovali najlepší výsledok v tejto sezóne, keď skončilo na 14. mieste! Áno, nie je to žiadna sláva, ale aj takýto výsledok nás určite potešil. Sestry Fialkové zahájili štafetu veľmi dobre no a debutantka Mária Remenová a potom aj Veronika Machyniaková dokázali tú nasadenú latku dokonca ešte zvýšiť a je z tohto takéto umiestnenie. Našim dievčatám budeme držať palce aj v individuálnych pretekoch.



To je z tohto prenosu všetko. Biatlonový program pokračuje zajtra, o 15:20 môžte aj v našom prenose sledovať mužskú štafetu. Ďakujem vám za pozornosť, prajem ešte pekný deň!