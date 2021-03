Slováci dosiahli najlepší výsledok sezóny, no nedokončili, vyhrali Nóri

Paulína Fialková rozbehla preteky sľubne, štafetu odovzdala Ivone na 12. mieste, no jej sestre sa nevydarila druhá streecká položka, po ktorej musela absolvovať dva trestné okruhy.

Nóri v Novom Měste dominovali a vedú aj celkové poradie v štafetách. "Bol to tímový výkon. Naši servismani prišli na štadión o 5.30 h ráno, aby pripravili lyže. Od štartu do cieľa sme boli najlepší, je to veľké tímové víťazstvo," citovala Johannesa Thingnesa Böa agentúra DPA.