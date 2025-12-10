Nová šéfka MOV robí zásadné kroky. Príde jasné rozhodnutie o ochrane ženského športu, hovorí

Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová v stredu uviedla, že MOV príde v prvom štvrťroku 2026 s veľmi jasným rozhodnutím o ochrane ženského športu.
Jedným z prvých krokov Coventryovej po tom, čo v júni nahradila Thomasa Bacha, bolo oznámenie o zriadení pracovnej skupiny, ktorá má preskúmať, ako najlepšie chrániť ženskú kategóriu.
Minulý mesiac sa objavili správy, že športovci narodení ako muži a osoby s rozdielmi v pohlavnom vývine by mali byť vylúčení zo ženských kategórií vo všetkých olympijských športoch, po tom, čo pracovná skupina dostala výsledky úvodného preskúmania od lekárskej a vedeckej riaditeľky organizácie, doktorky Jane Thorntonovej.
Rozhodnutie možno aj pred ZOH
V čase zverejnenia týchto správ MOV uviedol, že žiadne rozhodnutie zatiaľ nepadlo.
„Nechceme obmedzovať pracovnú skupinu prísnym termínom, ale dúfam, že v priebehu najbližších mesiacov, a určite v prvom štvrťroku budúceho roka, budeme mať veľmi jasné rozhodnutie a smerovanie, na ktoré všetci čakáme,“ citovala Coventryovú agentúra DPA.
Jednou z možností je, že nová politika by mohla byť oznámená pri príležitosti najbližšieho zasadnutia MOV v Miláne začiatkom februára, tesne pred začiatkom zimných olympijských hier.
Snažíme sa nájsť spôsoby
Coventryová počas brífingu povedala: „Snažíme sa nájsť spôsoby, ako dosiahnuť konsenzus, ktorý pokryje všetky aspekty.
Možno to nebude jednoduché, ale urobíme všetko pre to, aby sme zaistili, že keď hovoríme o ženskej kategórii, chránime ju tým najspravodlivejším spôsobom, a aby sme našli konsenzus, za ktorý sa všetci dokážu postaviť.“
MOV sa ocitol v centre kontroverzie na olympijských hrách v Paríži v roku 2024, keď dve boxerky – Imane Khelifová a Lin Yu-tingová – ktoré mali byť údajne diskvalifikované na skorších majstrovstvách sveta pre nesplnenie kritérií spôsobilosti podľa pohlavia, získali zlato v ženskej súťaži.
Khelifová vždy tvrdila, že sa narodila ako žena, žije ako žena a súťaží ako žena.
Svetová boxerská asociácia World Boxing, ktorá od parížskych hier získala uznanie MOV ako oficiálna medzinárodná federácia športu uviedla, že Khelifová nebude môcť súťažiť v ženskej kategórii, kým neabsolvuje test pohlavia.
Prezident Spojených štátov Donald Trump podpísal vo februári výkonný príkaz, ktorým zakázal transgenderovým športovcom súťažiť v ženských športových kategóriách – politiku, ktorú podľa vlastných slov plánuje uplatniť aj na olympijských hrách v Los Angeles v roku 2028.