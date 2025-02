Hrbekovú zvolili do exekutívy EOV. Veľa to pre mňa znamená, reaguje

Jej mandát potrvá do roku 2029, nadviaže tak na pôsobenie trojice Slovákov, ktorí boli predtým zvolení do exekutívy EOV: Martina Benka (2001 – 2005), Františka Chmelára (2013 - 2017) a Jozefa Libu (2017 - 2021).

FRANKFURT. Členku Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a viceprezidentku Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Danku Hrbekovú zvolili do exekutívy Európskych olympijských výborov (EOV).

"Veľa to pre mňa znamená. Beriem to ako ohodnotenie mojej práce v medzinárodnom olympijskom hnutí od roku 2010, keď som pôsobila ako mladá ambasádorka na OH mládeže v Singapure.

Od roku 2013 som s polročnou prestávkou členka MOV, ale bola som aktívna aj na európskom fóre. Zástupcovia NOV z Európy ma mohli vidieť na viacerých akciách EOV, kde som aktívne vystupovala.

Nadobudla som v kruhoch EOV mnoho pracovných aj priateľských kontaktov, čo sa vo voľbách odrazilo," vyjadrila sa Hrbeková pre oficiálny web SOŠV.

Hrbeková pôsobila či pôsobí vo viacerých komisiách MOV – v komisii športovcov bola aj podpredsedníčka, koordinačnú komisiu pre ZOH mládeže 2020 v Lausanne dokonca viedla. Zvolenie do exekutívy EOV ju však na medzinárodnej pôde posúva priamo už do riadiaceho orgánu.

"Beriem to ako veľkú výzvu a novú zodpovednosť. Verím, že to zvládnem so cťou. Mám už dostatok skúseností, diplomatické vlohy a viem spájať ľudí, čo je osobitne v tejto dobe vyhrotených vzťahov a radikálnosti niektorých ľudí dôležité.

Niektoré témy budú pre mňa určite nové, takže si budem musieť mnohé doštudovať," dodala Hrbeková. Aj v ďalšom štvorročnom období povedie EOV ako prezident člen MOV v Grécku Sypros Capralos, ktorý bol v tejto funkcii uplynulé štyri roky.