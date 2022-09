Škandál po olympiáde v Tokiu, 78-ročný Takahaši čelí už trom vážnym obvineniam

TOKIO. Bývalý člen organizačného výboru OH v Tokiu Harujuki Takahaši je podozrivý už v treťom prípade korupcie.

Podľa japonskej prokuratúry 78-ročný Takahaši spolu so svojím kolegom dostali úplatok vo výške 15 miliónov jenov (asi 108-tisíc eur) od spoločnosti Daiko Advertising Inc. z Osaky za to, že bola jedným zo sponzorov vlaňajšej olympiády. Polícia v utorok zatkla aj jedného funkcionára z tejto firmy.