Škandál po olympiáde v Tokiu. Polícia vyšetruje úplatkárstvo

Podľa miestnych médií to Takahaši popiera a tvrdí, že mu platili za poradenstvo. Aoki Holdings zabezpečovala odevy pre účastníkov OH v Tokiu a tiež predávala licencované produkty s olympijským logom.

Takahaši údajne zobral úplatok od bývalého šéfa Aoki Holdings a dvoch jeho zamestnancov za to, že firma bola jedným z hlavných sponzorov OH.

TOKIO. Japonská polícia zadržala niekdajšieho člena organizačného výboru OH v Tokiu Harujukiho Takahašiho a troch ľudí z odevnej spoločnosti Aoki Holdings pre podozrenie z úplatkárstva.

Oficiálnym sponzorom vlaňajšej olympiády sa spoločnosť stala rok po tom, ako Takahaši údajne zobral úplatok. Keďže bol Takahaši ako člen organizačného výboru OH štátny zamestnanec, môžu ho obviniť z úplatkárstva.



Takahaši mal prijať milióny dolárov aj za to, že u členov Medzinárodného olympijského výboru loboval, aby OH v roku 2020 organizovalo práve Tokio.