Francúzi predstavili maskotov pre OH, majú tvar národného symbolu

Maskoty OH a PH 2024 majú trojuholníkový tvar, priateľský úsmev, modré oči, stužku vo farbe francúzskej trikolóry a farebné tenisky. Maskot paralympiády sa od olympijského výrazne líši iba tým, že jednu nohu má nahradenú protézou.

Organizátori informovali, že nechceli vybrať zvieracieho maskota či inú kreatúru po vzore predošlých OH a PH, vybrali si radšej niečo, čo je "alegóriou slobody".

"Frýgická čiapka stelesňuje schopnosti, ktoré spoločne máme, keď sa ako kolektív rozhodneme povstať a spoločnej bojovať za zlepšenie.

Bolo to tak počas revolúcie a bude to tak aj v prípade olympijských a paralympijských hier v Paríži 2024, pretože to bude revolúcia prostredníctvom športu," uviedla za organizátorov Julie Matikhineová, ktorá má na starosti budovanie značky podujatia.