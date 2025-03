Olympiáda na piatich kontinentoch či rozhodovanie umelej inteligencie. MOV volí nového šéfa

BRATISLAVA. Mandát deviateho prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Thomasa Bacha sa blíži ku koncu. Olympijské hnutie si na kongrese od 18. do 25. marca zvolí nového prezidenta či prezidentku spomedzi siedmich kandidátov. Delegáti kongresu ešte nikdy nemali taký široký okruh uchádzačov.

Traja favoriti Olympijské hnutie prešlo v uplynulom období zásadnými zmenami. Agenda 2020 Thomasa Bacha zmenila tvár hier, ktoré už nie sú také kompaktné ako kedysi. Namiesto výstavby nových športovísk sa uprednostnili už existujúce haly a štadióny, aj keď to znamená veľké vzdialenosti medzi nimi.

Olympizmus musí čeliť aj iným výzvam. Po OH v Paríži sa veľa hovorilo o účasti transrodových pretekárov – hoci boxerka Iman Khelifová nie je transrodová a neprešla zmenou pohlavia. Stále sa rozoberá účasť krajín, ktoré sú vo vojne a zo svetového športu nezmizla ani téma dopingu. Okrem toho sa objavujú úplne nové oblasti ako e-šport či využitie umelej inteligencie.

Navyše nikto nevie, aké nečakané situácie prinesie budúcnosť. V čase, keď sa Thomas Bach stal prezidentom MOV v roku 2013, nemohol tušiť, že o sedem rokov neskôr vypukne pandémia a hry v Tokiu sa nemôžu uskutočniť v pôvodnom termíne. Noví kandidáti na prezidenta vyzdvihujú Bachove schopnosti, akými riešil tradičné i menej tradičné problémy. Nikto sa od neho nedištancuje, no niektorí majú na určité veci iné názory ako súčasný líder. Najväčšími favoritmi na post prezidenta MOV sú bývalá plavkyňa a súčasná ministerka športu v Zimbabwe Kirsty Coventryová, prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe a súčasný viceprezident MOV a syn bývalého prvého muža olympijského hnutia Juan Antonio Samaranch.

Kandidáti vo svojich oficiálnych programoch aj na svojich tlačových konferenciách hovorili o rôznych témach. Sportnet vyberá z ich názorov najzaujímavejšie.

Princ Feisal Al Hussein, Jordánsko Narodený: 11. októbra 1963 Funkcia: prezident Jordánskeho olympijského výboru Člen MOV: od roku 2010

Princ Feisal Al Hussein. (Autor: IOC / Greg Martin)

Člen jordánskej kráľovskej rodiny a mladší brat kráľa Abdullaha II považuje za svoju povinnosť slúžiť komunite. Pochádza z krajiny s malým olympijským výborom a vníma, že rôzne kontinenty majú rôzne problémy. „Chcel by som presadiť decentralizáciu MOV, aby sa neriadilo všetko z Lausanne, ale aby organizácia mala svoje regionálne pracoviská,“ uviedol princ Feisal na virtuálnej tlačovej konferencii organizovanej Medzinárodnou asociáciou športových novinárov. Princ vedie organizáciu Generácie pre mier a uvedomuje si, že aj šport môže zohrať kľúčovú rolu vo svetovej politike, nemôže však sám zastaviť vojny. „Šport sa však môže podieľať na tom, aby zblížil ľudstvo. Môžeme mať svoju rolu pri budovaní mieru,“ vyhlásil. Princ by chcel rozšíriť okruh potenciálnych usporiadateľov olympijských hier aj tým, že by sa prehodnotil tradičný termín olympiád. Tým pádom by do úvahy prichádzali aj iné kontinenty, pre ktoré mesiace júl a august nie sú vyhovujúce pri vysoké teploty. „Myslím si, že olympijské hry mládeže v Senegale sú dobrým štartom,“ uviedol.

Znamenalo by to však dlhé rokovania s takmer tridsiatimi športovými federáciami, kým v prípade preloženia futbalových majstrovstiev sveta v Katare na novembrový termín bol zapojený len jeden zväz. Princ Feisal chce umožniť otvorené debaty a diskusie v rámci hnutia. „Momentálne nie je veľa výmen názorov v olympijskom hnutí, čo považujem za smutné. Preferoval by som zdravé debaty, či už v rámci organizácie alebo s expertmi,“ tvrdí jordánsky princ. David Lappartient, Francúzsko Narodený: 31. mája 1973 Funkcia: prezident Medzinárodnej cyklistickej únie a prezident Francúzskeho olympijského výboru Člen MOV: od roku 2022

David Lappartient. (Autor: IOC/Greg Martin)

Ako dlhoročný cyklistický funkcionár má David Lappartient veľký prehľad o boji proti dopingu. „Na boj proti dopingu vynakladáme približne 10 miliónov amerických dolárov ročne, ale myslím si, že rozpočet určený Svetovej antidopingovej agentúre nie je dostatočne veľký. Nedávame dosť peňazí na výskum,“ uviedol Lappartient.

V prípade zvolenia by chcel riešiť aj napäté vzťahy medzi svetovou a americkou antidopingovou agentúrou a Bielym domom. Zdôraznil, že kľúčová má byť aj spolupráca s Interpolom. Podobne ako ostatní kandidáti, aj Lappartient je celkom opatrný v otázke olympijskej účasti krajín, ktoré sú vo vojne. „Byť politicky neutrálny neznamená, že nemáme žiadne zásady. Preto bol Ruský olympijský výbor potrestaný, lebo porušil Olympijskú chartu,“ zdôraznil francúzsky funkcionár. Zároveň dodal, že nikto by nemal byť diskriminovaný na základe toho, aký má pas. Lappartient zdôraznil, že olympiáda v Paríži zredukovala uhlíkovú stopu v porovnaní s ostatnými hrami o 54 percent a tento trend chce udržať aj v budúcnosti. Ani on nevylúčil netradičné termíny hier v budúcnosti. „Olympijské hry majú cieľ dostať sa do každého kúta sveta, aj do takých, kde ešte neboli. Nemyslím si, že existuje krajina, ktorá by sa nemohla stať hostiteľom hier. Ak raz budú zimné hry v Argentíne a v Čile, tak sa uskutočnia v júni,“ vyhlásil.

Johan Eliasch, Veľká Británia Narodený: 15. februára 1962 Funkcia: prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Člen MOV: od roku 2024

Johan Eliasch. (Autor: IOC/Greg Martin)

Narodil sa v Štokholme, stále má aj švédsky pas. Má rôzne aktivity v oblasti ochrany životného prostredia, je aj známy filantrop. Vo svojom programe zdôraznil, že je dôležité nájsť správne formáty jednotlivých športov. „Mám na mysli niečo podobné, ako sme v lyžovaní spravili z alpskej kombinácie tímovú disciplínu. Popri skvelých individuálnych výkonoch tak prichádza do úvahy aj tímový aspekt. Ako sa zložia družstvá, kto bude jazdiť s kým: bude Lindsey Vonnová v jednom tíme s Mikaelou Shiffrinovou? Bol to veľký úspech,“ vysvetľoval Eliasch.

Poukázal aj na to, že sa mení spôsob konzumácie obsahu. Počas letných hier v Paríži si len na platforme YouTube pozreli záujemcovia 40 miliárd hodín obsahu. Dôraz sa kladie na streamovacie služby a highlighty. Eliasch sa chce zaviazať, že v prípade budúcich olympiád sa vždy zakonzervuje časť dažďového pralesa veľkosti hostiteľského mesta. Ďalším krokom k udržateľnosti by mohla byť pravidelná rotácia niekoľkých permanentných dejísk v prípade zimných hier. Klimatická kríza totiž značne zúži okruh oblastí, kde by sa mohla zimná olympiáda konať. Kým ostatní kandidáti sú v otázke transrodových športovcov otvorení diskusii, Eliasch vo svojej kandidatúre vyhlásil: „V športe žien nesmú byť žiadne „keby“ ani „ale“. Žiadne sivé zóny. Musíme sa riadiť biologickými faktami, nie kultúrnymi trendmi,“ podčiarkol.

Juan Antonio Samaranch, Španielsko Narodený: 1. novembra 1959 Funkcia: viceprezident MOV, donedávna viceprezident Medzinárodného zväzu moderného päťboja Člen MOV: od roku 2001

Juan Antonio Samaranch (Autor: IOC/Greg Martin)

Meno Juan Antonio Samaranch je v olympijskom hnutí dobre známe. Otec súčasného kandidáta viedol túto organizáciu takmer 21 rokov, čo je po Pierrovi de Coubertinovi najdlhšie obdobie. Samaranch mladší je člen MOV už 24 rokov, pôsobil v ňom na rôznych pozíciách. Spomedzi všetkých uchádzačov má najväčšie skúsenosti, olympijské hnutie pozná veľmi dôkladne. Jeho cieľ je znovu dať členom väčšie rozhodovacie práva, aby určenie usporiadateľa hier nebolo len uvedenie prezentácie s vopred určeným výsledkom. Čo sa týka vojnových konfliktov, Samaranch má jasný názor. „Musíme sa držať svojich zásad a nerobiť žiadne výnimky, lebo vo svete sa odohráva v súčasnosti 45 konfliktov. Ak nejaký národný olympijský výber poruší Olympijskú chartu, musíme ho suspendovať. Zároveň, ako sme to už spravili mnohokrát v minulosti, musíme otvoriť možnosti športovcom, aby sa zúčastnili na hrách pod neutrálnou vlajkou, aby sme nezničili sny mladej generácie, ktorá sa narodila do situácie, ktorú nemôže kontrolovať,“ uviedol Samaranch na virtuálnej tlačovej konferencii.

Španielsky funkcionár považuje olympijskú dedinu za najdôležitejší symbol hnutia, ktorý chce bezpodmienečne zachovať. Základom olympijskej myšlienky je, aby sa mládež sveta stretla „pod jednou strechou“. Blížiace sa zimné hry v Miláne a v Cortine však budú mať päť rôznych dedín, keďže jednotlivé dejiská sú veľmi ďaleko od seba. „Ak budem prezidentom, rozhodnutia o roztrúsených športoviskách musia mať veľmi seriózne dôvody. Má to byť výnimka, nie pravidlo,“ vyhlásil Samaranch. V prípade zvolenia by poskytol všetkým olympionikom zostrihy z ich olympijských pretekov, aby ich mohli zdieľať na sociálnej sieti. Zo športovcov by sa tak prirodzene stali športoví influenceri a ambasádori MOV. Kirsty Coventryová, Zimbabwe Narodená: 16. septembra 1983 Funkcia: ministerka športu v Zimbabwe Členka MOV: od roku 2013

Kirsty Coventryová. (Autor: IOC/Greg Martin)

Účastníčka piatich olympiád, dvojnásobná šampiónka a sedemnásobná olympijská medailistka je najmladšia spomedzi všetkých kandidátov. Je príznačné, že na virtuálnej tlačovej konferencii organizovanej Medzinárodnou asociáciou športových novinárov dostala prvú otázku o tom, ako zvláda cestovanie okolo sveta so štvormesačnou dcérou. „Áno, mám mladú rodinu, ako aj niektorí iní kandidáti,“ znela odpoveď bývalej plavkyne. „Keď moja staršia dcéra dovŕšila rok, už navštívila desať krajín a táto mladšia už bola v piatich krajinách sveta. Je to náš normálny spôsob života a aj dobrá možnosť, aby sme ukázali, že ženy sú presne také schopné, ako muži, aj keď sa od nás očakáva, že budeme matky, manželky a dcéry na plný úväzok,“ uviedla Coventryová.

Minulý rok na hrách v Paríži bol pomer mužov a žien medzi pretekármi vyrovnaný, v ostatných oblastiach (medzi trénermi, funkcionármi, rozhodcami) však stále prevládajú muži. Cieľom Coventryovej je posun k rodovej rovnosti aj v týchto oblastiach, aby jej dcéry už mali lepšie možnosti. Keď bola Coventryová aktívna športovkyňa, v čase OH v Aténach v roku 2004, v Zimbabwe boli vnútorné nepokoje a konflikty. Účasť športovcov z takýchto krajín teda vníma veľmi citlivo. „Kde by bol môj život teraz, ak by nám zakázali účasť na olympiáde?“ položila si rečnícku otázku. Jej manifest je založený na filozofii Ubuntu: „Ja som, lebo my sme“. Coventryová je presvedčená, že MOV musí nastoliť iný štýl komunikácie a pripúšťa, že má úplne iný líderský štýl ako súčasný prezident Thomas Bach. Neznamená to však, že sa vyhýba tvrdým rozhodnutiam. Ako ministerka športu sa podieľala na očiste futbalu v Zimbabwe. V tamojšom zväze sa diali manipulácie, korupcia, sexuálne obťažovanie a tak vláda zakročila a zakázala futbalový zväz. To viedlo k vylúčeniu krajiny z medzinárodného futbalu na 18 mesiacov. „Bolo to ťažké obdobie pre krajinu, ktorá miluje futbal, ale bolo to správne rozhodnutie,“ vyhlásila Coventryová.

Sebastian Coe, Veľká Británia Narodený: 29. septembra 1959 Funkcia: prezident Svetovej atletiky Člen MOV: od roku 2020

Sebastian Coe. (Autor: IOC/Greg Martin)

Bývalý bežec je dvojnásobný olympijský víťaz a celkovo má štyri medaily z olympiád. Už tri desaťročia pôsobí v športovej diplomacii. „Myslím si, že celý život som sa pripravoval na rolu prezidenta MOV,“ poznamenal Coe, ktorý istý čas viedol olympijský výbor Veľkej Británie a bol aj šéfom olympijskej kandidatúry a následne organizačného výboru Londýna 2012. Od roku 2015 je prezident Svetovej atletiky. Sebastian Coe je presvedčený, že Medzinárodný olympijský výbor sa musí vrátiť ku koreňom a jeho prioritou má byť excelentný športový výkon a férové podmienky. Už desať rokov vedie veľkú športovú federáciu, ktorá v mnohých prípadoch čelí podobným výzvam ako olympijské hnutie. Svetová atletika má už napríklad vypracované presné kritériá pre účasť v ženskom športe, ktoré sa týkajú športovcov, ktorí majú z nejakého dôvodu iné hormonálne hodnoty.

Coe považuje za kľúčové, aby bol vypočutý hlas športovcov. V roku 1981, keď športovcov po prvý raz pozvali na kongres MOV, dostal v Baden-Badene štyri minúty, aby sa prihovoril delegátom. Hovoril o dôležitosti boja proti dopingu, čo je stále veľká téma, ale aj o „pravidle 26“, ktoré určovalo, ktorí športovci sa môžu zúčastniť na olympijských hrách a ktoré prakticky znemožnilo účasť športovcom-profesionálom. V súčasnosti toto pravidlo už neexistuje. Je tu však istá paralela s aktuálnou situáciou, Svetová atletika totiž zaviedla peňažné odmeny pre olympijských medailistov. „V roku 1981 v Baden-Badene som tiež hovoril o finančnom zabezpečení športovcov. No nikto by nemal predpokladať, že ak sa stanem prezidentom MOV, vo všetkých športoch zavedieme prize money tak ako v atletike. Každý šport má svoje špecifiká,“ uviedol Coe. Ostatní kandidáti koncept peňažných odmien vôbec nepodporujú. Coe však ide ešte ďalej, myslí si, že MOV by mal športovcom sprístupniť všetky dáta, ktoré má o tom, kto sleduje ich súťaže. Môže to byť základom na posilnenie ich vlastnej značky, z čoho môžu mať ďalšie príjmy.

Morinari Watanabe, Japonsko Narodený: 21. februára 1959 Funkcia: prezident Medzinárodnej gymnastickej federácie Člen MOV: od roku 2018

Morinari Watanabe. (Autor: IOC/Greg Martin)

Japonský športový funkcionár prichádza s najbizarnejším nápadom zo všetkých kandidátov: usporiadať olympiádu v piatich rôznych mestách na piatich rôznych kontinentoch. V každom z miest by sa uskutočnili súťaže v desiatich športoch, čo by znamenalo dovedna 50 športov. Argumentuje tým, že dnešná podoba olympiád vznikla koncom 19. storočia, keď ešte neexistovala televízia a najrýchlejším dopravným prostriedkom medzi kontinentmi boli lode. Podľa Watanabeho tento model by znížil náklady pre jednotlivé usporiadateľské mestá a zároveň by sa olympiáda naozaj stala globálnou. Interakcie medzi jednotlivými dejiskami by prebiehali pomocou modernej technológie.