Ďakujeme za Paríž. Slovenskí olympionici si prebrali šeky, Tury sníva o Veľkom čínskom múre

BRATISLAVA. Ďakujeme za Paríž. Pod týmto motívom sa nieslo štvrtkové spoločenské stretnutie v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea, na ktorom boli slovenskí olympionici ocenení symbolickými šekmi za výsledky do 6. miesta na Hrách XXXIII. olympiády.

Chýbala však štvrtá v C1 vo vodnom slalome Zuzana Paňková, ktorá je na sústredení v zahraničí.

Prítomným odkázala: "Verím, že Paríž nebola moja posledná olympiáda. Urobím všetko pre to, aby som sa z nasledujúcej olympiády vrátila domov s medailou."

Moderátormi bola novo sa tvoriaca moderátorská dvojica Danka Barteková a Jakub Grigar.

A práve na otázku Grigara vtipne odpovedal jediný Európan vo finále streetu Richard Tury: "Rád by som si zajazdil aj na Veľkom čínskom múre. Bolo by to zaujímavé."