V Ríme kvôli nemu upravili slávny hit, zamotá hlavu Tarkoviča

BRATISLAVA. Hráči AS Rím kvôli nemu kedysi upravili kultový hit Y.M.C.A od Village People. Namiesto young – man, kričali: Gyöm – ber.“

Hlavne legendárny kapitán AS Francesco Totti sa na tom bavil. „Norbert toto nečakal a najmä Vasilis Torosidis si z neho uťahuje. Od rána do večera. Už to nemôže zniesť, ide sa zblázniť,“ prezradil Totti pred piatimi rokmi.

Norbert Gyömbér v minulosti v rozhovore pre SME spomínal, ako ho vtedy v Ríme privítal slávny útočník Edin Džeko, ktorý kedysi pôsobil aj Česku.