Košičania dosiahli takmer na vrchol. Na Svetovom pohári klubov skončili druhí

"Spravili sme maximum. Prehra nás, samozrejme, mrzí, no Modřice triumfovali aj vďaka neporovnateľne lepším podmienkam, v ktorých fungujú," povedal smečiar a kapitán košického tímu Ján Brutovský pre TASR.

Košický tím nestratil proti španielskemu Futnet Burriana ani set, následne si výsledkom 6:1 poradil s maďarským Balatonom.

S istotou postupu do ďalšej fáze podľahol domácim Modřiciam 1:6.

"Bol to veľmi kvalitný turnaj, na ktorom boli najlepšie družstvá z jednotlivých krajín. Postup zo skupiny sme potvrdili v úvodných dvoch zápasoch. Do zápasu s Modřicami sme zmenili zostavu, aby sme neodkryli karty pre prípadné vzájomné boje v play off.

Zápas s Rumunmi sme v jednotlivcoch prehrali. Rumuni hrali v laufe, prenieslo sa to aj do dvojíc. Tam vyhrali prvý set, potom sme však zabrali a striedaniami sme to dokázali otočiť. Otočili sme však nielen priebeh, ale aj svoje nastavenie v hlavách, čo sa ukázalo ako rozhodujúce," zhrnul Brutovský.