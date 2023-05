Tréner Caroliny sa sťažuje na rozhodcov. Ukrátili ich o jasnú presilovku

Zhruba dve minúty pred koncom zasiahol Sam Reinhart do tváre Shaynea Gostisbeherea. Rozhodcovia prerušili hru, avšak forvarda Panthers nevylúčili.

Na konci sa snažili o vyrovnanie v hre bez brankára. Bolo by to bývalo ľahšie, keby mali možnosť zahrať si presilovú hru, o ktorú boli podľa kouča ukrátení.

VIDEO: Zásah Reihnarta do tváre Gostisbehera

"Myslel som si, že pískali, pretože videli faul," vyjadril sa. "Nechápem. Zastavíš hru, lebo vidíš vysokú hokejku. Pre čo iné by si to robil? Neviem. Nedali nám žiadne vysvetlenie, len povedali, že hráme ďalej."

Brind'Amourovi chýba konzistentnosť vo verdiktoch arbirtov.

"Trikrát nás vylúčili za úder hokejkou do ruky. Skôr nám pritom tvrdili, že sa za to nutne vylučovať nemusí, keď hokejkou zasiahnete protihráčove ruky a on z nich sám pustí hokejku. V prvých dvoch sériách sa takéto veci proti nám nepískali," sťažuje sa.

Jeho tím je na prahu vypadnutia. Ak chce postúpiť do finále, musí vyhrať nasledujúce štyri zápasy. V prvých troch "hurikáni" zakaždým prehrali o gól.