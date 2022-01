Virtanena zo Spartaka Moskva obvinili zo sexuálneho napadnutia

Podľa polície sa v civilnej žalobe uvádza, že Virtanen vzal ženu do hotela vo Vancouveri a napadol ju, pričom ho opakovane prosila, aby prestal.

On to vo výpovedi z júna 2021 poprel, pričom uviedol, že sex mali dobrovoľne a žena neprejavila žiadny náznak, verbálny ani fyzický, ktorý by naznačil, že s tým nesúhlasí.

Virtanena čaká súdne pojednávanie 10. februára na provinčnom súde vo Vancouveri.

V prebiehajúcej sezóne 2021/2022 nastupuje v KHL, no jeho tím Spartak Moskva nehral od 10. januára žiadne zápasy z dôvodu prepuknutia ochorenia Covid-19. Ďalší zápas by mal odohrať až 22. februára.

Virtanen bol v roku 2014 celková šestka draftu NHL. V profilige odohral celkovo 333 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 57 gólov a 46 asistencií. V sezóne 2014/2015 získal s tímom Kanady zlato na MS hráčov do 20 rokov.