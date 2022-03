ONLINE: MŠK Žilina U19 - RB Salzburg U19 (Mládežnícka Liga majstrov dnes)

Súboj dvoch špičkových akadémii v strednej Európe. Aj tak by sa dal nazvať súboj štvrťfinále UEFA Youth League medzi Žilinou a Salzburgom. Dobrý deň, pohodlne sa usaďte, zápasom Vás bude sprevádzať Tomáš Hládek.



MŠK ŽILINA

Žilinčanov netreba špeciálne predstavovať. Zverenci pokračovali v spanilej jazde aj na jar a zdolali Inter Miláno. Konečný rezultát bol 3:1, keď sa dvakrát presadil Mario Sauer a v závere pečatil víťazstvo žlto-zelených Vaľko. Možný recept na úspech v stretnutí povedal pre oficiálny web MŠK Vladimír Veselý: „Bolo by skvelé, keby sme napodobnili úvod zo zápasu proti Interu. Videli sme, čo so sebavedomím i samotným priebehom dokáže spraviť rýchly gól. Salzburg má však aj veľmi kvalitnú defenzívu, takže to bude náročné. Priebeh samotného duelu ale môže byť hocijaký. Verím však našim chalanom.“



FC Salzburg

Salzburg, ktorý poslal do veľkého futbalu napríklad Haalanda či Maného, triumfoval v skupine G. V nej nechal za sebou Sevillu, Lille a Wolfsburg.