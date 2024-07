Minulý víkend se závodilo na Red Bull Ringu, kde byl součástí programu také sobotní sprint. Ten přinesl akci především v úvodu. Nejprve se na první pokus nepovedl start, který byl zrušen kvůli fotografům, kteří zůstali v nebezpečně rozmístěni v první zatáčce. Když už se úspěšně odjelo, vypadalo to, že by namohly tlačit oba McLareny. Především Lando Norris, jenž v pátém kole dokonce úspěšně zaútočil na jezdce Red Bullu, který mu to ale vrátil hned v další zatáčce a souboje ještě využil Norrisův týmový kolega Oscar Piastri, jenž se tak dostal na druhou pozici. A tím drama také skončilo, jelikož Verstappen se pak rychle vzdálil a do cíle dojel s bezpečným náskokem. V kontaktu s Piastrim sice až do konce zůstával Norris, ale k žádnému velkému boji o druhé místo nedošlo. Čtvrtý pak dojel George Russel, pátou příčkou musel vzít zavděk Carlos Sainz. Bodovali i Hamilton, Leclerc a Pérez.1.Max Verstappen (NED/Red Bull)2.Oscar Piastri (AUS/McLaren) +4,6163.Lando Norris (GBR/McLaren) +5,3484.George Russell (GBR/Mercedes) +8,3545.Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +9,9896.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +11,2077.Charles Leclerc (MON/Ferrari) +13,4248.Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +17,409Nedělní závod skončil překvapivým vítězstvímna Mercedesu, který využil tvrdého souboje mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem, kteří se pět kol před cílem srazili a z kolize si odnesli defekty pneumatik. Zatímco Verstappen ještě dokončil na páté pozici, jezdec McLarenu se už z boxů na trať nevrátil. Na stupních vítězů dokončili také Oscar Piastri a Carlos Sainz.1.George Russell (GBR/Mercedes)2.Oscar Piastri (AUS/McLaren) +1,9063.Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +4,5334.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +23,1425.Max Verstappen (NED/Red Bull) +37,2536.Nico Hülkenberg (GER/Haas) +54,0887.Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +54,6728.Kevin Magnussen (DEN/Haas) +1:00,3559.Daniel Ricciardo (AUS/RB) +1:01,16910.Pierre Gasly (FRA/Alpine) +1:01,766