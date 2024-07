Dočkal sa po dlhých 945 dňoch. Hamilton zvíťazil v Silverstone a vytvoril rekord

Lewis Hamilton, víťaz: "Neviem prestať plakať. Je to moje prvé víťazstvo od roku 2021 a veľmi sa z neho teším. Je to niečo špeciálne, keďže sú to pre mňa posledné preteky na tejto trati v tomto tíme. Stále som tvrdo trénoval. Vždy musíte tvrdo pracovať, aj keď ste na dne a pochybujete o tom, či sa ešte môžete vrátiť. Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom v tíme a v továrni, ktorí majú zásluhu na tomto víťazstve."

Max Verstappen, 2. miesto: "Dnes som nemal rýchlosť. Myslel som si, že skončíme na piatom alebo šiestom mieste, ale napokon sme mali správnu stratégiu s pneumatikami a bolo to lepšie. Keď vyschla trať, tak sa nám naskytla šanca a chopili sme sa jej."

Lando Norris, 3. miesto: "Mám zmiešané pocity. Samozrejme, gratulujem Lewisovi k víťazstvu. My sme dnes v kľúčových momentoch neurobili správne rozhodnutia. Preteky som si užil, dnes sa išlo na ostrie noža a veľa sa riskovalo. Sme aspoň na pódiu, z toho sa veľmi teším."