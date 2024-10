Šialené zranenia. Vlasto Čepo vymenoval zoznam svojich zdravotných komplikácií

"Každý vidí zdvihnutú ruku hore, víťazstvo, to pekné, ale čo ťa k takému zápasu dovedie a čím si zápasník prechádza, to si človek nevie predstaviť," hovorí slovensko-srbský bojovník.

Všetky tieto komplikácie ho pritom postihli v priebehu 24 mesiacov. "Určite som nejaké malé veci vynechal, takže táto druhá strana mince už nie je taká šťastná a vysmiata, len si to odnášame my a naši blízki," dodal.

Čepo hovorí, že so zraneniami profesionáli trénujú i nastupujú do zápasov. "Ja osobne to nikdy po zápase nepoviem, lebo je to môj problém. Keby som na to poukázal, tak sa vyhováram na zranenie a (ľudia) povedia, (že) na čo si išiel do zápasu."

Na druhej strane bojovník Oktagonu dodáva, že keby zápas zrušil a prezradil, že má zranenie, dostal by "automaticky hejt".

Čepo si uvedomuje, že život pokračuje aj po kariére, no svoj šport miluje a mieni v ňom pokračovať.

"Ja mám len taký odkaz, že teraz ma porobia, pozašívajú a môžem ďalej pokračovať v mojom umení, jeden proti jednému v tvrdom boji. Nebojte sa, som tu, aj budem, kým stojím.