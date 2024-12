S lepšími sa na Slovensku už nedá pripravovať, hovorí Úškrt pred zápasom v O2 aréne

V pražskej O2 Aréne sa mu do cesty postaví nebezpečný Daniel Schwindt (5-2) a nič iné ako triumf si nepripúšťa.

Rodák zo Žemberoviec si mal pôvodne vo federálnom derby zmerať sily so Zdeněkom Polívkom (9-7). Českého reprezentanta ale necelé dva týždne pred podujatím skolila choroba a dokonca skončil v nemocnici.

Vedenie organizácie preto bolo nútené hľadať náhradu na poslednú chvíľu. Hodenej rukavice sa bez váhania chytil spomínaný nemecký zástupca, pre ktorého to bude debut v Oktagone.

„Polívka sa zranil, chytil COVID, takže sme dostali nejakého Nemca. Je to talentovaný postojár, ktorý má na konte sedem zápasov. Viacero z nich sa mu podarilo ukončiť pred časovým limitom,“ vyjadril sa Úškrt na adresu svojho nového oponenta v tretej epizóde relácie Na Dohled pred pražskou akciou.

Stálica projektu Pavla Nerudu a Ondřeja Novotného si po letnom zápase v Bratislave chce napraviť chuť. Ostrieľaný zápasník dal do prípravy absolútne maximum.

„Cítim sa tak, že každý, kto ide do klietky, má nejaké zranenie. Bez toho to zrejme nejde. Zo Slovenska už neviem viac vyťažiť,“ povedal Radovan otvorene k aktuálnej forme a ďalej doplnil:

„Možno odídem trénovať do Poľska, Ameriky či Thajska, no Matúš (pozn. red. Strnisko) je niekoľkonásobný majster Slovenska v boxe a trénujem tiež so šampiónom v zápasení a čiernym opaskom v jiu-jiutsu. Čo sa dá viac? Lepších tu už mať nemôžem.“