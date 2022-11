Päť rokov od druhej série Oktagon Výzva. Pirát zažiaril, prišlo najrýchlejšie KO

Na to sa pozrieme v nasledujúcich riadkoch.

Pavel Simandl bol zvolený za prvého štvrťfinalistu, za súpera si do klietky vzal Radovana Úškrta.

Hoci takmer všetci bojovníci mali do začiatku natáčania za sebou medzi profesionálmi už pár zápasov, české duo Pavel Simandl a Pavel Salčák vstupovali do vily z amatérskej scény.

„V mojej kariére to bol bez debaty najťažší súper. V jednu chvíľu som naozaj cítil, že na neho mám, ale uznávam, že má skutočne tvrdé údery, postrážil si to, to sú tie skúsenosti, no,“ povedal po prehre Simandl.

Druhá dvojica sa zrodila po dominantom výkone Slovákov na lezeckej stene. Attila Végh a Ilja Škondrič prišli s nápadom využiť fakt, že Michal Kotalík prišiel do vily s vyššou váhou, než v akej sa malo zápasiť. Očakávalo sa, že bude mať problémy splniť váhový limit.

To ešte nikto netušil, že sa z duelu Tomáša Bola a Michala Kotalíka stane jedna z najkontroverznejších epizód Výzvy.

Vtedy zástupca Good Luck Gymu sa s váhou skutočne trápil. A to tak, ako na natáčaní ešte nikto pred ním. Cítil sa zle, odpadával.

Zlomový okamih prišiel na váhe, kde mu tréner Čechov Petr Macháček pomohol splniť váhový limit tým, že v podstate podvádzal.