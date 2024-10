Oktagon 62: Zosadená šampiónka, koniec Kinclovej éry a korunovácia kráľa Nemecka

Prvý menovaný síce dostal súpera na zem a kontroloval prvé minúty súboja, no „El Pistolero“ našiel v polovici prvého kola správny recept. Niekoľkými presnými údermi súpera zaskočil a vzápätí ho nekompromisne ukončil.

Rakúšan predvádzal svoju všestrannosť a komplexnosť až do záverečného gongu, po ktorom sa mohol radovať z návratu na víťaznú vlnu.

Obhajkyňa titulu tak bola nútená sa počas zostávajúcich 10 minút pokúsiť súperku ukončiť, no ani vo štvrtom, ani v piatom kole sa jej to nepodarilo. Výborne pripravená Američanka bola viditeľne lepšia v každom aspekte boja, čím zaskočila vypredaný štadión.

Holzer potvrdil rolu favorita a svojho súpera prevalcoval dominantným výkonom. Opäť ukázal svoje neuveriteľné zemiarske schopnosti, no až v treťom kole dokázal Trabelsiho zničiť tvrdými údermi, za čo si vyslúžil ovácie vypredaného štadióna Deutsche Bank Park.

Týmto výkonom si vyslúžil pozíciu ďalšieho titulového vyzývateľa v ťažkej váhe. Do klietky za ním potom prišiel aj držiteľ titulu Hatef Moeil (15-4) a dal si s ním “staredown“.

Frankfurtská megahviezda Max Coga (27-8-1) sa pred vypredaným futbalovým štadiónom svojho obľúbeného klubu stretol s bývalým šampiónom KSW Antunom Račićom (27-12-1).

Prvé kolo sa nieslo v opatrnom tempe, no domáci zápasník ho pomerom 2:1 získal na svoju stranu. V druhom kole však fanúšikovia konečne zažili to, na čo čakali – Coga vytiahol nekompromisné koleno, ktorým trafil Chorváta priamo do hlavy.

Rána bola taká tvrdá, že Račićovi dokonca vypadol chránič zubov, čo prinútilo rozhodcu okamžite zasiahnuť a zápas ukončiť. Cogov debut pod hlavičkou OKTAGON MMA tak prebehol na jednotku.