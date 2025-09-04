McGregor myslí kandidatúru na prezidenta vážne. Žiada ľudí, aby ho nominovali

DUBLIN. Bývalý šampión UFC Conor McGregor opäť potvrdil, že má ambíciu kandidovať za prezidenta Írska.
Prostredníctvom videa na sociálnych sieťach vyzval občanov aj miestnych radných, aby podporili jeho kandidatúru.
Podľa írskej legislatívy musí kandidát získať podporu 20 členov parlamentu alebo štyroch okresných rád.
McGregor preto apeloval na ľudí, aby kontaktovali svojich miestnych zástupcov a požiadali ich o nomináciu.
Vo svojom prejave kritizoval súčasných politikov a zdôraznil, že práve komunálni poslanci pracujú pre ľudí viac ako zákonodarcovia v hlavnom meste.
Zároveň prisľúbil, že ako prezident nebude podpisovať žiadny zákon, pokiaľ nebude najprv predložený na schválenie ľuďom formou referenda.
Jeho snaha vzbudila veľkú pozornosť, no zároveň aj kritiku. McGregorove politické postoje a kontroverzné vyjadrenia mu dlhodobo prinášajú rozporuplné reakcie.
Hoci tvrdí, že podporu už má zabezpečenú, zatiaľ nie je jasné, či sa jeho meno skutočne objaví na hlasovacom lístku.