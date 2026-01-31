Poľská legenda spoznala súpera. V Poľsku ju vyzve stálica organizácie OKTAGON

PRAHA. Organizácia OKTAGON oznámila jeden z najvýraznejších zápasov roka na európskej MMA scéne.
Poľská legenda Michał Materla absolvuje svoju premiéru v OKTAGONe proti jednému z najpopulárnejších nemeckých bojovníkov Christianovi Jungwirthovi.
Súboj dvoch ikon svojich krajín sa uskutoční 11. apríla v Štetíne na historicky prvom turnaji OKTAGONu v Poľsku.
Zápas sa odohrá podľa upravených pravidiel OKTAGON Underground v dohodnutej váhe do 89 kilogramov.
Stret dvoch národných ikon európskeho MMA
Michał Materla (33–11) patrí medzi najvýraznejšie a najúspešnejšie osobnosti poľského MMA.
Väčšinu kariéry spojil s organizáciou KSW, kde pôsobil ako šampión strednej váhy a dlhé roky patril medzi jej hlavné tváre.
Viac než desať rokov je stabilnou súčasťou európskej MMA špičky a je považovaný za jednu z kľúčových postáv rozvoja a popularizácie MMA v Poľsku.
„V prvom rade by som chcel poďakovať OKTAGONu za to, že mi dal príležitosť nastúpiť proti takémuto súperovi,“ uviedol Materla.
„Je to veľmi skúsený bojovník, ktorý sa nikdy nevzdáva. Na tento zápas sa naozaj teším a môžem sľúbiť, že fanúšikom ponúkneme dramatický duel a skvelú šou.“
Christian Jungwirth (16–9) patrí medzi najobľúbenejších nemeckých MMA zápasníkov. Fanúšikovia si ho obľúbili pre atraktívny štýl boja aj legendárne nástupy.
V OKTAGONe pôsobí od roku 2020 a do žlto-čiernej klietky nastúpil už pätnásťkrát. Naposledy sa predstavil na turnaji OKTAGON 80 v Mníchove, kde v strhujúcom zápase zdolal veterána UFC Niklasa Stolzeho.
Prezývka „The Kelt“ vystihuje jeho štýl založený na neustálom tlaku a výbornej fyzickej pripravenosti.
„Z tohto zápasu mám veľkú radosť. Súboj s Michałom Materlom je pre mňa výnimočný – je to absolútna legenda MMA,“ povedal Jungwirth.
„Keď mi OKTAGON tento duel ponúkol, ani na sekundu som neváhal. Je pre mňa veľkou cťou nastúpiť v Poľsku proti bojovníkovi jeho kalibru.“
Zápas podľa pravidiel OKTAGON Underground
Duel Materla – Jungwirth sa uskutoční podľa upravených pravidiel OKTAGON Underground, ktoré výrazne obmedzujú boj na zemi.
Povolené sú všetky údery v postoji aj v klinči v rámci štandardných MMA pravidiel. Kompletné znenie pravidiel je dostupné na oficiálnych stránkach OKTAGONu.
Zápas je vypísaný na päť kôl po troch minútach a bojovníci nastúpia v malých MMA rukaviciach.
Underground formát kladie dôraz na tempo, aktivitu a postojárske schopnosti, čo presne zodpovedá štýlu oboch aktérov.
Turnaj v Štetíne bude historicky prvým vystúpením organizácie OKTAGON na poľskom trhu.
Súboj Michała Materlu s Christianom Jungwirthom patrí medzi hlavné piliere tejto premiéry a symbolizuje ambíciu OKTAGONu vstúpiť do Poľska zápasom s maximálnou športovou aj diváckou hodnotou.