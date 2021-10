Séria bez gólu trvala takmer 350 minút. Prerušil ju žolík z lavičky

Žolík splnil úlohu

V druhom polčase mu vyšlo striedanie: v 59. minúte poslal na ihrisko Dominika Dobiáša a ten o osem minút skóroval. Kalinovo dalo gól po 342 minútach.

„Tréner mi prízvukoval, že som žolík. Jednu šancu som mal už aj pred gólom, druhýkrát už to vyšlo. Najprv som si myslel, že je to ofsajd, ale napokon som aj so šťastím poslal loptu do siete,“ usmieval sa po stretnutí 21-ročný ofenzívny hráč Kalinova.

Priznal, že po skvelom úvode ročníka „neboli so spoluhráčmi zvyknutí na prehry“, a neúspešná séria trochu otriasla mužstvom.

„Vedeli sme, že Fiľakovo je doma silné. Snažili sme sa to vzadu uhrať na defenzívu a spoliehať sa na rýchle protiútoky. Bod je dobrý, ale škoda vyrovnávajúceho gólu,“ vravel Dobiáš.

Je Kalinovčanom srdcom i dušou, jeho cieľom je odvádzať čo najlepšie výkony v drese rodnej obce. „Musíme byť realisti, o Premier League nesnívam,“ smial sa.