Slováci ho nechceli, otočili sa mu chrbtom. Splniť sen mu pomohli Švajčiari

Od malička sníval, že si zahrá na majstrovstvách sveta v hokeji . Prišli však zdravotné problémy s ramenami. Lekári mu odporučili, aby s hokejom nadobro skončil. Skúšal ešte hrávať v nižších súťažiach v Rakúsku, no napokon s hokejom skončil.

Aký najpamätnejší zápas ste vo vašej osemročnej kariére rozhodovali?

Pískal som najdlhší zápas v histórii rakúskej ligy. Bolo to v play off v roku 2019. Hrali proti sebe Bolzano a Klagenfurt. Rozhodlo sa až vo štvrtom predĺžení. Bolo to prakticky ako dva zápasy po sebe. Začínalo sa okolo 19:15 a víťazný gól padol 10 minút po polnoci.