MS v hokeji 2029 ešte nemáme vo vrecku, hovorí Šatan. S hráčmi z NHL sa ešte nerozprával

Niečo také si nepamätám ani z našich čias, takže je to ako veľmi pekný úspech a určite bude ťažké to prekonať.

Asi by sme mohli začať s číslom 10. Vyhrať toľko zápasov po sebe na reprezentačnej úrovni nie je úplne maličkosť. Ako to hodnotíte?

Samozrejme, keď zoberiete deväť nováčikov do mužstva, tak úplne neviete, čo môžete čakať. Dopadlo to však na výbornú.

Vo štvrtok to bolo oveľa vyrovnanejšie. Myslím si, že Nemci sa snažili nám to oplatiť. Vytvárali si príležitosti, ale my sme mali oba dni spoľahlivých brankárov, vďaka ktorým sme vyhrali.

Som rád, že sme tú sériu natiahli a uvidíme, ako dlho bude ešte trvať. Azda ju predĺžime aj v zápase proti Švajčiarsku, ktorý nás čaká v apríli.

Sebastián Čederle strelil v úvodných dvoch zápasoch za reprezentáciu až štyri góly. Čo poviete na jeho výkon?

Krásny vstup do reprezentačnej kariéry. Dúfam, že si takýto priemer bude držať aj naďalej. Určite dostane ďalšiu šancu. Verím, že sa mu bude dariť aj v lige a že ho uvidíme aj v príprave pred majstrovstvami sveta.

Ktorí hráči zo súčasného výberu vás zaujali najviac?

Určite brankári. Samozrejme, aj Čederle. Myslím si, že sa dajú spomenúť aj ďalší hráči ako napríklad Čajkovič, Tkáč alebo Petrovický. Bolo ich tam určite viac.

My sme radi, keď takýmto spôsobom rozšírime káder a zoberieme hráčov, ktorí neboli v minulosti súčasťou reprezentácie. Vidíme, že ďalší a ďalší hráči sú schopní pobiť sa o miesto a nás teší, že môžeme rozširovať základňu.

Vidím tu viacerých pripravených hráčov, ktorí by mohli kedykoľvek nastúpiť a dokonca aj bojovať o miesto v príprave na majstrovstvá sveta.