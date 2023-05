Šatan o výmene názorov H+H: Je možno dobré, že sa to stalo, mužstvo to stmelí

Bol som nervózny počas každého nášho zápasu, keďže boli veľmi tesné. Asi sme sa rozhodli, že budeme predávať emócie a držíme fanúšikov v napätí až do konca zápasu. Nervózni budeme v utorok asi všetci a nielen v našom zápase, ale aj v tom večernom, podľa toho, ako sa to bude vyvíjať. Prvoradé je vyhrať náš zápas proti Nórom.

Pred turnajom sa azda najviac skloňoval brankársky post, no brankári sú zatiaľ veľkou oporou.

Niekedy odhady rôznych expertov nezafungujú. Samozrejme, sme to nemohli dopredu vedieť, ale dúfali sme, že jeden z tých brankárov by sa mohol vyprofilovať na spoľahlivú jednotku a napokon máme dvoch brankárov, ktorí chytajú na turnaji výborne. Priznám sa, neviem, koho pošlú tréneri do bránky proti Nórom, budú to mať náročné.