Prestup sezóny. Kým Cienciala je hrdina finále, Pánikov angažmán zaostal za očakávaniami

Siahli si na dno

Třinec získal piaty titul v rade a vyrovnal sa Vsetínu, ktorý získal rovnaký počet triumfov v druhej polovici deväťdesiatych rokoch. Ich neporaziteľnosť v play off trvá už neuveriteľných šestnásť sérií.

Každá cesta za majstrovským titulom je náročná, ale túto sezónu si klub z Třinca musel siahnuť na dno svojich fyzických i psychických síl. Niekoľkokrát sa ocitol na hrane vyradenia, ale ukázal obdivuhodnú odolnosť.

Najmä v sérii so Spartou Praha, ktorú prehrával už 0:3 na zápasy. Spartu dokonca delilo od postupu do finále niekoľko stotín sekundy. Oceliari z Třinca sa však nevzdali.

„Ešte stále ma z toho mrazí. Bolo to nesmierne ťažké play off. Už len to, čo sme dokázali proti silnej Sparte – otočiť z 0:3 na 4:3. Je to niečo neuveriteľné,“ reagoval Cienciala.