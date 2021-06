Malovič: Eriksen nemal covid a nebol očkovaný. Jeho srdce mohlo vyhorieť

"Reprezentácia má aktuálne nový iontový nápoj, ktorý je istým spôsobom prevratný," tvrdí PAVEL MALOVIČ, prednosta Ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Známy športový lekár v rozhovore pre Sportnet približuje aj drobné tajomstvá. Ako dopingový komisár UEFA má najviac štartov, už takmer štyristo. Zúčastní sa už na štvrtých majstrovstvách Európy. Všetky informácie o ME vo futbale (EURO 2020 / 2021) >>> Šampionátom otriasol prípad Dána Christiana Eriksena. Ako si vysvetľujete jeho kolaps? Je to predsa futbalista, ktorý je neustále pod lekárskym dohľadom, všetky prehliadky mal v poriadku.

Nemal koronavírus a v Miláne ani nebol očkovaný. Možné vysvetlenie jeho kolapsu tkvie v úvahe o "prepracovaní". Hráva aj viac ako šesťdesiat zápasov za sezónu a stav "vyhorenia" srdca sa nemusí zachytiť na prehliadke, ktorá bola pred viac ako dvoma mesiacmi. Bola to chvíľková indispozícia vážneho charakteru. Uvidíme, čo povedia ďalšie vyšetrenia. Ich výsledky nie sú doposiaľ známe.

Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas zápasu na EURO 2020. (Zdroj: TASR/AP, Autor: TASR/AP)

Český lekár Ladislav Šindelář vyhlásil, že niekedy stačí banálna viróza, ktorá spôsobí zápal srdcového svalu, a pri ňom môže vzniknúť život ohrozujúce arytmie. Čo si o tom myslíte? Pán doktor cituje z učebnice telovýchovného lekárstva. To, čo hovorí, je všeobecne známe ľuďom so špecializáciou - atestáciou telovýchovné lekárstvo alebo športová medicína. Žiadna novinka, len treba na tento problém myslieť. Eriksonova anamnéza neuvádza žiadnu banálnu virózu alebo infekciu. Mimochodom - "banálna" viróza neexistuje. Všetky sú smerom k srdcu vážne a nedá sa s nimi hazardovať. Myslíte si, že Eriksen bude môcť pokračovať v kariére na najvyššej úrovni? To ukážu ďalšie vyšetrenia, ale ja si myslím, že áno.

Aké nástrahy čakajú na slovenskú futbalovú reprezentáciu v Rusku? Pobyt je veľmi dobre zabezpečený, báza Zenitu Petrohrad je perfektne vybavené tréningové centrum. Čo sa týka možnej nákazy, je to pevne v rukách samotných aktérov. Ak budú hráči striktne dodržiavať komfortnú hotelovú bublinu, tak žiadny problém nehrozí. Majú dostatok výživovým doplnkov a prostriedkov, ktoré fungujú ako prevencia aj terapia. A verím, že svalové zranenie Marek Hamšíka a Ivana Schranza sa vylieči pomerne rýchlo. A budú perfektne pripravení. Ste optimista aj čo sa týka Schranza? Je to s ním komplikovanejšie. Svoje zohráva aj psychika. Bol trošku v strese, chystal sa na svoj veľký prestup do Slavie Praha. Marek Hamšík patril každý sezónu na klubovej scéne medzi najviac vyťažených hráčov, ale v teraz to neplatí. Odohral iba šesť súbojov vo švédskej lige, okrem toho mal dvakrát problémy s lýtkom. Ako to vnímate? Myslím, že má vynikajúcu osobnú disciplínu. Jeho problém s lýtkom môže súvisieť s tým, že sa posunul z inej klimatickej zóny do škandinávskej. Negatívnu úlohu zohrávalo veľa vecí. Teraz podpísal nový kontrakt s Trabzonsporom, vyriešil si svoju budúcnosť. To mu môže pomôcť. Je už psychiky vyladený, potom sa vám všetko rýchlejšie hojí. Faktom je, že mu chýba herná kondícia. Ak však bude mať okolo seba hráčov, ktorí budú trošku pracovať aj naňho, tak to v dobrej harmónii zvládne. On však nemôže byť "nosič vody".

Slováci majú zo sebou vlastného kuchára, ktorý im pred piatim rokmi chýbal. Je to nevyhnutné? Vždy je lepšie, keď je tam človek, ktorý dozrie v kuchyni, ako sa pripravujú pokrmy. Nedávno som bol ako dopingový komisár na desaťdňovej túre, sledovali sme takmer všetky tímy, ktoré sa pripravovali v Rakúsku a Taliansku. Všetci mali vlastného kuchára. Trebárs praženica je v každej krajine iná. Aj príchute majú svoj význam. Je dôležité, aby sa hráči vystríhali pred jedlami, ktoré im môžu uškodiť. Pamätám si na majstrovstvá sveta v Španielsku 1982, kde sa tréner Vengloš sťažoval na domácu kuchyňu, keď jej produkcia zapríčinila u niektorých hráčov horúčkovité ochorenie. Myslím ale, že hotely v Petrohrade a Seville, kde budú naši futbalisti bývať, majú špičkovú úroveň. Nemôžu si tam dovoliť medzinárodný škandál. Futbalovej reprezentácii pomáhate aj ako manažér zdravotnej starostlivosti. Výživové doplnky a povolené podporné prostriedky sú v profesionálnom futbale nevyhnutnosťou. Pred štyrmi rokmi ste v reprezentácii skúšali špecifickú kyslíkovú vodu. Čo je trendom dnes? Reprezentácia má aktuálne nový iontový nápoj, ktorý je istým spôsobom prevratný. Povoleným spôsobom stimuluje koncentráciu a svalovú činnosť. V portfóliu výživných doplnkov sa za tie roky veľa toho zmenilo. Teraz už nemajú kyslíkovú vodu, ale skôr sa to uberá smerom ku molekulárnemu vodíku.

Dokážu kombinovať produkty, ktoré vychádzajú z princípu molekulárneho vodíka. Keď ich zmiešajú s výťažkami sušenej cvikly, ktoré sú v kapsulách, tak by to mal zlepšiť okysličenie svalstva. A tým aj zeefektívniť kĺbovú pohyblivosť. Okrem toho sú tam drobné tajomstvá, ktoré by im mohli pomôcť. Dôležité je, aby mali dobrú fyzickú pohodu a tiež, aby výživové doplnky ladili aj do ich chuťových buniek. Sú tam určite novinky. Môžete byť konkrétnejší? Ako som už povedal. Kombinácia molekulárneho vodíka so sušenou cviklou. Plus nový iontový nápoj, ktorý má tri formy. Prvá je v takom zložení, že sa dá piť celý deň. Druhá je určená na konzumáciu počas výkonu, resp. tesne pred výkonom, alebo cez polčas. A ďalšia je určená na kompenzáciu strát a regeneráciu. A podáva sa večer. Azda to hráčom pomôže. Je to ojedinelý produkt. K tomu sú ešte drobnosti na posilnenie svalovej činnosti, ale najmä na rýchle odbúravanie odpadových produktov, ktoré vzniknú počas zápasov.

Je už väčšina hráčov zaočkovaných? Nemám presné informácie, ale väčšina by už mala byť. Prichádzajú z rôznych klubov a v každom z nich je iná filozofia. Dôležitá je prevencia a dostatočná hladina protilátok. To sa dá riešiť výživovými doplnkami. Jeden český expert sa na margo bubliny na nedávnych majstrovstvách sveta v hokeji vyjadril, že tam hráči hnijú a lenivejú. Aký je váš názor? Počas prípravných kempov, ktoré súvisia s majstrovstvami sveta, sú hráči bežne v bubline. Platilo to, aj keď nebola pandémia. Lebo nemajú okolo seba žiadnych príbuzných ani priateľov, nevychádzajú "na kávičku" do kaviarní. Hráči sú teda v podstate navyknutí žiť v istej bubline. A ich program je taký bohatý, že nebudú mať čas nad tým premýšľať. Možno ojedinele. Viaceré hotely sú kompletne klimatizované, bez otváracích okien, čo môže niekomu spôsobiť psychickú traumu. Tréning na čerstvom vzduchu to rieši.

A čo sa týka spomínaného hnitia? Protikladom je osobná disciplína. Hráči sú dnes natoľko vzdelaní, že vedia, že čo majú zo sebou robiť. Realizačný tím pravdepodobne zostaví program tak, aby nemali problém s nudou. Mali čas sa na to dostatočne pripraviť. Nemyslím si, že toto bude problém. Hráči sú kultivovaní. Nepredpokladám, že niekto z nich bude hysterický pre to, že sa nemôže poprechádzať po meste. Väčší problém majú Chorváti a Česi, ktorí budú bývať doma a na zápasy budú lietať. Je to novinka, ktorú akceptovala aj UEFA. Môže to však narušiť psychiku hráča. Keď ste doma, máte väčšie pokušenie sa s niekým stretnúť. Trebárs Nemci mali vo zvyku, že vedľajší hotel prenajali pre svojich príbuzných. Mohli sa stretávať. Ale keďže je pandémia, budú to musieť zvládnuť bez nich. Nie je to však bublina, ako keď idete na Mars. Takže všetko sa dá zvládnuť.

Česi aj Chorváti absolvujú počas ôsmich dní približne šesť letov. Ako sa to bude prejavovať na ich únave? Majú Slováci výhodu, že nemusia podstúpiť niečo podobné? Tento druh kombinácie kempu a zápasov je mimoriadne náročný v prvom rade z hľadiska organizácie života tímu. Neustále presuny, špecifické časy zápasov, zmeny ubytovania a hoci "len" hodinový časový posun môžu spôsobiť narušenie komfortu a biorytmu jednotlivcov, čo má za následok poruchy koncentrácie a zvýšené percento psychickej aj fyzickej únavy, a to môže byť významný hendikep už v druhom, ale najmä v treťom zápase skupiny. Spomínam si na našu situáciu počas majstrovstiev sveta v Taliansku 1990, keď sa muselo družstvo Československa na noc pred štvrťfinálovým zápasom s Nemeckom presunúť do hotela v inom, hoci neďalekom mestečku, pre neskutočný rámus, ktorý robili nemeckí fanúšikovia. Ako lekár reprezentácie som to teda zažil na vlastnej koži. Na priebehu zápasu to bolo poznať v maličkostiach, ktoré napokon istým spôsobom rozhodli v prospech nášho súpera. Aktuálne je výhodou, že Slováci takéto tortúry nemusia podstúpiť. Stačiť bude už presun do Sevilly, ale ten je dobre pripravený.

V lietadle sa vraj používajú chladiace nohavice, ktoré urýchľujú regeneráciu. Poznáte to? Je to druh regeneračnej kryoterapie, ktorá sa spolu s enzymatickou podpornou liečbou pri takýchto presunoch ojedinele používa. Závisí na dĺžke letu a problémov, ktoré takýto proces presunu môže vyvolať. Nie je to paušálne. Na majstrovstvách Európy pôsobíte v pozícii dopingového komisára. Už je to rutina? Rutina to nie je nikdy, hoci sa ako komisár zúčastním už na štvrtých majstrovstvách Európy. Idem na skupinové, osemfinálové a štvrťfinálové zápasy, ktoré sa odohrajú vo Wembley. Strávim tam zhruba dvadsaťjeden dní. Je to veľmi náročná funkcia, ktorá sa začína kontrolou štadióna už tri dni pred prvým zápasom. Aby bolo všetko perfektne pripravené, čo sa týka zdravotnej stránky. Novinkou je koordinácia s dronmi - jastrabím okom, ktoré sleduje hru a mechanizmy prípadných úrazov hráčov. Prezradíte viac? Ja ako komisár robím krvné testy a ten druhý kolega - močové. Obaja máme označenie aj medical control officer. Čiže musíme kontrolovať kompletné zdravotnícke vybavenie na celom štadióne. Všetko musí byť perfektne na svojom mieste. Samotná prvá kontrola štadióna trvá asi tak päť hodín. Deň pred zápasom nasleduje ďalšia približne trojhodinová, kde musíte skontrolovať trebárs všetky pozície sanitiek aj vybavenie ambulancií, ktorých je osemnásť - okrem tej centrálnej s vybavením podobným malému nemocničnému oddeleniu. Okrem toho musíte zabezpečiť zdravotné centrum pre hráčov, ktorí majú predzápasový tréning. Dostaneme kompletnú mapku, či trasy, kde je označené, že kde sa môžeme pohybovať.

Máte nejakú kuriozitu, ktorú ste zažili pri odbere vzorky ako komisár? Henrik Larsson vraj odpadol a Sadio Mané mal panický strach. Kuriozít je veľa, ale mená patria do portfólia lekárskych tajomstiev. Mnoho slávnych hráčov má strach z odberu krvi - majú fóbiu z ihly, čo prináša isté komplikácie. Medzi ne patria aj kolapsové stavy alebo hysterické a nepriateľské prejavy. V takomto prípade je použité lôžko a samozrejme sa vyžaduje špecifický psychologický prístup. Často je vhodné použiť istý druh hypnotickej podpory, aby sa dotyčný upokojil. Napokon - hráč alebo lekár družstva vždy upozornia na možný problém a nájdeme spoločné riešenie. Ako vyzerá dopingová kontrola? Výber hráča generuje počítač. Komisár dostane informáciu, kto bude otestovaný asi pätnásť až dvadsať minút pred koncom zápasu. Funguje to cez iPady, ktoré sú súčasťou našej výbavy.

Mužstvo sa dozvie, že kto bude testovaný až minútu pred koncom zápasu. Po jeho skončení odchádzajú vybraní hráči priamo do priestorov dopingovej kontroly. Môže tam byť výnimka, že hráč chvíľku po zápase oslavuje, alebo urobí rýchly rozhovor pre televíziu. Počas toho ho kontroluje doping - steward (chaperone), aby náhodou neodišiel do kabíny, čo je zakázané. Z oboch tímov idú na kontrolu dvaja hráči. Každý tím má svoju separátnu čakáreň. Súperi nesedia spolu z hygienických aj zo spoločenských dôvodov. Musia mať masky a rukavice a sprevádzajú ich stewardi. Po kontrole sú vzorky okamžite odvážané komisármi do laboratória. Výnimkou sú mestá, ktoré nie sú v Európskej únii. To znamená, že vzorky, ktoré budú odobraté v Petrohrade, sa nemôžu poslať kuriérom, ale osobne ich musí doručiť komisár lietadlom do akreditovaného laboratória. Najmä transport z Baku bude veľmi komplikovaný. Dopingový komisár musí v priebehu osemnástich hodín absolvovať let z Baku do akreditovaného laboratória cez rôzne prestupy a potom sa vrátiť späť. Keďže je to turnaj, tak výsledky sú známe najneskôr do 36 hodín.

Telovýchovný lekár Pavel Malovič. (Autor: SME - Gabriel Kuchta)