Vo Zvolene ho nechceli. Čiliak: Odchod do Brna bolo najlepšie rozhodnutie

„Na Brno mám krásne spomienky, narodilo sa mi tam aj jedno z detí. Budeme sa tam aj s rodinou radi vracať. Ešte sme to tam úplne nezabalili,“ hovorí nový brankár HK Poprad MAREK ČILIAK .

Zažil atmosféru na domácich majstrovstvách sveta v roku 2019. Zachytal si aj na šampionáte v Dánsku rok predtým. Do reprezentácie ho vyniesli výkony v drese Brna, s ktorým dvakrát získal český titul. Teraz sa po desiatich rokoch vracia na Slovensko.

Boli sme v kontakte dlhšie. Dokonca už počas môjho pôsobenia v Slovane Bratislava sme komunikovali s riaditeľom klubu Ľudovítom Jurinyim. Snažil sa ma dostať do Popradu. Keď som skončil v Českých Budějoviciach, ozval sa mi opäť. Dal mi ponuku a ja som si povedal - prečo nie? Budem doma a bližšie k rodine. Žena s deťmi budú bývať vo Zvolene a ja budem v Poprade. Všetko teda zapadlo do seba.

Chceli sme, aby deti mali vytvorené ideálne rodinné zázemie. Budú bližšie k starým rodičom. Navyše som bol sedemnásť rokov mimo domu. Keď som bol v Brne, mali babičku vzdialenú tristo kilometrov. Máme tri deti a pomoc sa nám zíde. Keď ich môžu hoci aspoň na pár hodín postrážiť, je to super pre nich aj pre nás.

Vo Zvolene mi povedali, že pre mňa nemajú miesto a nebudem mať kde chytať. V Brne o mňa mali záujem. Napokon som tam strávil obrovskú časť kariéry. Bolo to asi moje najlepšie rozhodnutie v živote.

V mladom veku ste odišli za hokejom do Brna. Prečo ste si vybrali túto cestu?

Mužstvo vedie skúsený tréner Peter Mikula, ktorý je rovnako ako vy rodák zo Zvolena. Keď ste s hokejom začínali, on pôsobil pri zvolenskom áčku. Ako si na neho spomínate?

Bola to jedna z hlavných vecí, ktorú sme rozoberali. Viem, že Poprad chce opäť bojovať o titul. Jeden z hlavných faktorov, prečo som sa rozhodol pre Poprad, boli aj vysoké ambície klubu. Ja ich mám tiež a pevne verím, že spolu urobíme všetko pre to, aby sme boli na konci sezóny spokojní.

Prípravu som trávil v Brne a potom som sa presunul do Nitry, kde som sa mohol rozchytať. Následne som už dostal väčšiu šancu v Brne. Tam som sa potom už na dlhšiu dobu udomácnil. Hneď v prvej sezóne sa nám podarilo získať striebornú medailu.

Brno je známe vynikajúcimi fanúšikmi. Ľudia na Morave neskutočne žijú hokejom. Myslím si, že je to odlišné ako v iných kluboch.

Jednoznačne. Bolo to niečo neskutočné a nádherné. Navyše získať tituly s Brnom bolo niečo špecifické.

Ste v kontakte s niektorými hráčmi z úspešnej brnenskej partie?

Takmer s každým. Boli sme ako rodina. Či už hráči alebo fanúšikovia. Bola to fantázia a pre mňa krásne časy. Celá Morava mi prirástla k srdcu. Nie nadarmo sa hovorí, že Moravania sú nám Slovákom veľmi blízki. My sa tam určite budeme aj s rodinou veľmi radi vracať. Na Brno mi ostanú krásne spomienky. Narodilo sa mi tam jedno dieťa a prežili sme tam dlhé obdobie. Určite sme to tam ešte úplne nezabalili.

Práve výkony v Brne vás vyniesli do reprezentácie. Za národný tím ste chytali na majstrovstvách sveta 2018 v Dánsku a o rok neskôr na domácom šampionáte. Na ktorý turnaj máte lepšie spomienky?

Oba mali niečo do seba. V Dánsku sme boli dlhšie mimo rodiny a na Slovensku to bolo viac pobláznené. Celá krajina žila hokejom. Hlavný rozdiel bol v tom, že v Dánsku to bolo pokojnejšie a u nás najmä vďaka fanúšikom šialenejšie.