Vlhová sa nemieni pretvarovať. Fanúšikom chce vyčarovať úsmev, aký má aj ona

"Trať je naozaj veľmi dobrá. Dala som si dve jazdy, mám veľmi dobré pocity. Pretekový kopec je veľmi dobrý, na tréningovom svahu je sneh veľmi tupý a agresívny. Je preto ťažké nájsť správne nastavenie. Ale na pretekovej trati je veľmi dobrý. Ale myslím si, že sme našli dobré nastavenie aj so servismanmi," uviedla slovenská lyžiarka.

Po ceste na kopec, na ktorý sa dá dostať buď autobusom cez horské serpentíny, alebo aj lanovkou, je nevšedný pohľad. Kopce okolo sú zaliate slnkom, na bielo sa týčia iba zjazdovky. "Je to také čudné, že nikde inde nie je sneh, len na zjazdovke, ale neriešim to. Je to tu úplne inakšie ako inde. Je to celkovo úplne iná olympiáda, opatrenia sú prísne a nie je to také uvoľnené. Ale to je možno lepšie pre nás športovcov, že sa môžeme naplno sústrediť. Snažím sa urobiť maximum pre môj výkon. Uvidíme, ako to dopadne," dodala Vlhová.