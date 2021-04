Mladí Slováci až trikrát vyrovnali, Čechom však podľahli po nájazdoch

Ivan Feneš, tréner Slovenska: "V druhej polovici spĺňal zápas prísne kritériá juniorského hokeja. Hoci sme ťahali za kratší koniec povrazu v nájazdoch, myslím si, že sme videli solídny duel. V zápase sa vyskytli pasáže, ktoré sme vnímali veľmi pozitívne. Išlo o veci, na ktorých pracujeme dlhodobo, čo ma teší. V oboch konfrontáciách sme však mohli vidieť, že máme kvalitných a šikovných juniorov. Ak budú na sebe pracovať, môžu byť v budúcnosti solídny základ reprezentačného A-tímu. Výsledky aj výkony v konečnom dôsledku splnili naše očakávania."

Šimon Nemec, obranca Slovenska: "Som veľmi spokojný. Málokto čakal, že dokážeme uhrať takéto výsledky. Do oboch duelov sme mali zlý vstup. V prvom sme ho vykompenzovali výbornou treťou tretinou, v druhom sa nám podobný kúsok nepodaril. Česi nás ničím neprekvapili. Vieme, čo hrajú, boli sme na nich pripravení. Myslím, že na ľade to bolo vidno. Akciu môžeme hodnotiť pozitívne."

Martin Chromiak, útočník Slovenska: "Každý z nás môže byť spokojný. Ja osobne som veľmi, pretože v prvom dueli sa mi premiérovo na medzinárodnej scéne podarilo zdolať Čechov. A hoci sme druhý nedotiahli do víťazného konca, aj tak môžeme byť spokojní. Čo sa týka môjho gólu v prvej tretine, jeho realizáciu ma naučil jeden tréner v Trenčíne. Odvtedy to neustále skúšam, avšak iba v tréningoch. V zápase som si niečo podobné dovolil prvýkrát a vyšlo to. Teraz bola ideálna situácia. Takéto góly nepadajú každý deň, chutia o čosi krajšie."